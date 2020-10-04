蕭淑貞接任水公司財務處長 各界期盼生涯再創高峰

台灣自來水公司原任第四區管理處處長的蕭淑貞最近改調總公司財務處處長，她是歷來水公司少有的女性區管理處長，而且負責中投區的第四區管理處長達5年9個月，大家對她積極任事的身影都十分難忘，也期待她未來工作上仍能再創生涯高峰。

事實上，蕭淑貞學的是財經和企管，高考後曾分發國稅局和公屬銀行工作過，1994年才進入水公司從企畫處基層組員開始做起，後來因表現受肯定，一路做到外埠的區管理處長。

蕭淑貞接長第四區管理處以來，使得該區處成績迅即提升，績效長期在水公司各區處排名列前茅。尤其中投地區人口逐年增加，台中市已是全台人口第二大城市，台積電等重要科技公司發展迅速，民生和工業用水的穩定供應十分重要，而第四區處的表現受各界肯定。

究其原因，各界認為這和蕭淑貞向來積極任事，凡重大破管搶修、工程，都可看到她親自坐陣的身影有關，而且她對工作都能充分掌握，且每每都能把困難迅速解決、完成，不負民眾的期待。

蕭淑貞任內每年能為第四區管理處創造15億元盈餘，成為水公司重要財源，相較其他處於虧本的區處，表現更是耀眼。而且，她在任內配合台中市的路平專案，完成文心路18公里老舊管線的汰換，前年還首創把需要進行的工程以5合1的便民、省經費方式完成，都讓人耳目一新，並成為施工典範。