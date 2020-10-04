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中秋連假北返 國道清水服務區中午再現車潮
中秋連假今天最後一天，國道三號昨晚出現車潮，清水服務區昨晚有很多遊客進出，今天早上人潮稍減，但接近中午，車潮再度出現。
清水服務區表示，昨天下午3點到晚上9點，服務區車流人潮多，應是民眾提前北返，昨天進出清水服務區約6萬4000多人，今天早上車潮稍減，和平常周五的車流接近，但接近中午，再現車流，預計下午後，清水服務區會有另一波北返車潮和人潮。
停留清水服務區的車輛多，服務區內美食區和伴手禮區購買人多，連續4天假期，業者預估帶來1700萬元業績。
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