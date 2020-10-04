國道3號、6號上午超順 北返車潮預估這時段湧現

今天是中秋連假最後一天，也是收假日，國道三號霧峰交流道210.9K至竹山交流道243.6K，北上南下沿線暢通，車速達100公里，國道六號也相當順暢；但警方提醒，中午過後恐湧現車潮，建議民眾善用高速公路1968APP掌握即時路況。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，國道三號霧峰交流道210.9K至竹山交流道243.6K，今上午11時前，北上南下車流暢通，除中興系統交流道、霧峰系統交流道車速偶低於100公里，其餘路段均順暢，車速多能維持100公里以上。

而通往仁愛鄉清境、奧萬大、魚池日月潭等知名景點的國道6號，因已是中秋連假最後一天，景區雖仍有遊客，但人潮明顯較前3天減少，因此國6東西向車流很順暢，車速則多維持在80至90公里，也未出現塞車情形。

南投縣仁愛警分局也表示，今日武嶺、合歡山遊客中心停車場全滿，但雙向車流順暢，員警也持續疏導交通；而前3天連假雖仍有零星交通事故，經迅速處理排除，未造成塞車；另違停車輛勸導多願駛離，交通違規攔停僅2件、逕舉31件。

但，國道第七警隊預估，過去收假日車潮通常會在中午用餐過後湧現，尤其是北上車流壅塞狀況，會較南下方向明顯，因此呼籲用路人下午駕車北返要多留意，建議出門上路前可利用「高速公路1968」APP，先行了解沿線交通狀況。