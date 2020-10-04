恢復海線道路行車安全 台中梧棲大排水護岸修復完工

台中市梧棲區梧棲大排大興橋下游右岸約100公尺長護岸，為老舊護岸，因護岸本體強度不足易造成即時破壞，危急民眾往來車行安全，為避免災害持續擴大，台中市政府水利局籌編1850萬元辦理復建工程，現已完工，可確保該處防洪功能無虞及附近居民行車安全。

水利局表示，梧棲大排大興橋下游右側護岸，現況本體底部已有龜裂，基礎嚴重變形，易造成人行走道及AC道路無預警崩塌破損，危急民眾往來車行安全，市府加緊趕工已完成改善，還給當地居民一條安全道路，確保防洪安全。