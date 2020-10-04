梧棲音樂會 第二場雲淡風輕歌謠表演吸引人潮

台中市梧棲區公所舉辦「2020 梧棲仲夏之夜音樂會」，繼第一場星光閃亮音樂會後，第二場雲淡風輕音樂會昨晚在頂漁寮公園接續登場，適逢中秋連假，吸引人潮到場；這個月還有2場音樂會。

昨晚先由頂寮社區晨舞班揭開活動序幕，知名「靜辰合唱團」登場演出，音樂會壓軸由擁有強大人氣口碑之「馬克樂團」演出，現場還有許多精美小禮品，有獎徵答。