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疫情當頭還是得顧腹肚 彰化縣邀36家廠商提供上千職缺

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，彰化縣政府勞工處則積極媒合，訂11月7日上午9時至下午1時， 在彰化縣立和美高中舉辦今年第4場就業博覽會。圖／彰化縣政府提供
受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，彰化縣政府勞工處則積極媒合，訂11月7日上午9時至下午1時， 在彰化縣立和美高中舉辦今年第4場就業博覽會。圖／彰化縣政府提供

受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，讓新鮮人求職相對較為困難，不過，彰化縣政府勞工處則積極媒合，訂11月7日上午9時至下午1時， 在彰化縣立和美高中舉辦今年第4場就業博覽會，勞工處表示，共邀請36家以上廠商參與徵才，釋出約1000個以上職缺，機會難得，尤其是社會新鮮人要把握機會，預做準備。

縣府勞工處表示， 本次活動參與徵才廠商，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，上市上櫃包含大立光電、今國光學、上銀科技、岱宇國際、帝寶工業、全家便利商店等，並有許多在地績優廠商，職缺包含機電工程師、研發助理工程師、製程工程師、作業員、技術員、倉管、保全等，提供求職民眾多元化選擇，以發揮所長，適才適所。

此次就業博覽會將分別設有「就業探索專區」，提供專業職涯諮詢服務，協助求職者釐清自我性向及能力；「行動履歷區」，協助民眾在面試前，完成一份兼具美觀與質感、內容完善的履歷表，為面試加分；「時尚造型專區」，由專業造型師為求職者免費剪髮並給予造型建議；「健康體驗區」，除推廣視覺障礙者專業技能外，也提供求職者專業按摩服務。本次活動會場中亦規劃設置「就業宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動。

此外，勞動部中彰投分署「就業巡迴專車」、「國軍人才召募中心」、「彰化榮民服務處」等單位共同參與，以提供求職民眾更多元的選擇。

縣府表示，也提供各項專業技能訓練及就業促進方案，包括職業訓練及照顧服務員訓練等，以協助民眾強化本身競爭力，增加職場優勢，另今年特別編列1000萬元的創業獎勵補助金，鼓勵彰化縣18歲以上45歲以下有願景有創意的縣籍青年申請，每人最高補助30萬元，以及開辦多項創業轉輔導課程，協助民眾創業。相關資訊可隨時至縣府8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢( http://www.chcg.gov.tw ）。

受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，彰化縣政府勞工處則積極媒合，訂11月7日上午9時至下午1時， 在彰化縣立和美高中舉辦今年第4場就業博覽會。圖／彰化縣政府提供
受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，彰化縣政府勞工處則積極媒合，訂11月7日上午9時至下午1時， 在彰化縣立和美高中舉辦今年第4場就業博覽會。圖／彰化縣政府提供

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