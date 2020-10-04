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彰化縣打擊環保犯罪4勇士 獲環保署頒發金環獎

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供

彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣分別有環保局稽查科長林三能、水保科技士王植甲及彰化縣警察局芳苑分局小隊長蔡榮誌、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲獲獎。縣長王惠美日前除在擴大主管會報頒獎表揚外，並再次宣示彰化縣打擊不法、維護環保的決心。

行政院環境保護署為表揚努力查緝環保犯罪事務且有顯著績效人員，頒發「查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣除了芳苑分局小隊長蔡榮誌、環保局技士王植甲獲頒「打擊環保犯罪傑出貢獻獎以外，在今年新增的「維護國土特殊貢獻團隊獎」中，彰化縣環保局科長林三能、彰化縣警局偵查佐陳長洲因參與中彰投雲苗地區重大非法清理、棄置廢棄物組織犯罪案一同上榜。

芳苑分局偵查隊小隊長蔡榮誌在2016年至2019年間，偵辦重大環保犯罪案件共計10餘件，其中以2019年11月間偵辦食品公司加工汙泥案績效最顯著，查獲這家公司內部管理人員與廢棄物處理公司掛勾，隨意將食品汙泥載運到彰化縣芳苑鄉等多處農地棄置傾倒，或是將汙泥隨意倒入大排水溝，影響土地及水源汙染甚劇，經檢警機關鍥而不捨努力追查，才順利查獲。

環保局水保科技士王植甲會同檢調警等單位，針對縣內不法業者不分晝夜長期追蹤、稽查、蒐證違法排放有害健康重金屬情事，並分析業者排放頻率、濃度等，在掌握確鑿事證後，由檢察官發動檢警環聯合查緝行動，查獲多家縣內違法偷排業者，近年查緝案件經統計遭檢察官起訴人數共達15位、向業者求償不法利得達1億2千多萬。經環保署就全國環保機關推薦人員進行評選後，榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」。

環保局稽查科長林三能於2018年6月間接獲民眾陳情，稽查發現現場堆置有散發惡臭土方，經仔細蒐證與鍥而不捨的查核，同年10月主動報請彰化地檢署指揮偵辦，環檢警攜手破獲全台科技大廠汙泥非法棄置，不法所得逾6億元，榮獲「維護國土特殊貢獻團隊獎」。

縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲由彰化地檢署指揮，藉其電腦專長執行搜索，偵辦不法業者違反廢棄物清理法、組織犯罪防制條例，收受汙泥、集塵灰、飛灰等含銅、鎳汙染的土壤等事業廢棄物，卻未依規定處理，隨意棄置回填在彰化、雲林、南投等處，共起訴26人、緩起訴60餘人，查出不法所得6億餘元，經查扣2億餘元。

彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）在主管會報中，頒獎表揚獲全國查緝環保犯罪金環獎的彰化縣環保局稽查科長林三能、水保科技士王植甲、彰化縣警察局芳苑分局小隊長蔡榮誌、彰化縣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲（由左而右）。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）在主管會報中，頒獎表揚獲全國查緝環保犯罪金環獎的彰化縣環保局稽查科長林三能、水保科技士王植甲、彰化縣警察局芳苑分局小隊長蔡榮誌、彰化縣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲（由左而右）。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣環保局及警察局共有4人獲獎。圖／彰化縣政府提供
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