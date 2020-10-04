彰化縣打擊環保犯罪4勇士 獲環保署頒發金環獎

彰化縣打擊環保犯罪、維護環保成效獲得肯定，行政院環境保護署最近公布的「109年度全國查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣分別有環保局稽查科長林三能、水保科技士王植甲及彰化縣警察局芳苑分局小隊長蔡榮誌、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲獲獎。縣長王惠美日前除在擴大主管會報頒獎表揚外，並再次宣示彰化縣打擊不法、維護環保的決心。

行政院環境保護署為表揚努力查緝環保犯罪事務且有顯著績效人員，頒發「查緝環保犯罪金環獎」，彰化縣除了芳苑分局小隊長蔡榮誌、環保局技士王植甲獲頒「打擊環保犯罪傑出貢獻獎以外，在今年新增的「維護國土特殊貢獻團隊獎」中，彰化縣環保局科長林三能、彰化縣警局偵查佐陳長洲因參與中彰投雲苗地區重大非法清理、棄置廢棄物組織犯罪案一同上榜。

芳苑分局偵查隊小隊長蔡榮誌在2016年至2019年間，偵辦重大環保犯罪案件共計10餘件，其中以2019年11月間偵辦食品公司加工汙泥案績效最顯著，查獲這家公司內部管理人員與廢棄物處理公司掛勾，隨意將食品汙泥載運到彰化縣芳苑鄉等多處農地棄置傾倒，或是將汙泥隨意倒入大排水溝，影響土地及水源汙染甚劇，經檢警機關鍥而不捨努力追查，才順利查獲。

環保局水保科技士王植甲會同檢調警等單位，針對縣內不法業者不分晝夜長期追蹤、稽查、蒐證違法排放有害健康重金屬情事，並分析業者排放頻率、濃度等，在掌握確鑿事證後，由檢察官發動檢警環聯合查緝行動，查獲多家縣內違法偷排業者，近年查緝案件經統計遭檢察官起訴人數共達15位、向業者求償不法利得達1億2千多萬。經環保署就全國環保機關推薦人員進行評選後，榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」。

環保局稽查科長林三能於2018年6月間接獲民眾陳情，稽查發現現場堆置有散發惡臭土方，經仔細蒐證與鍥而不捨的查核，同年10月主動報請彰化地檢署指揮偵辦，環檢警攜手破獲全台科技大廠汙泥非法棄置，不法所得逾6億元，榮獲「維護國土特殊貢獻團隊獎」。