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台中捷運綠線備援行控中心完工 強化無人駕駛行車安全

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線採無人駕駛，舊社站建置備援行控中心，防災加強行車安全。圖/台中市交通局提供
台中捷運綠線採無人駕駛，舊社站建置備援行控中心，防災加強行車安全。圖/台中市交通局提供

搭乘捷運最怕沒地方停車，台中市交通局指出，北屯區松竹路捷運綠線舊社站北側「備援行控中心大樓」完工，強化捷運災害應變能力。

交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線採全自動無人駕駛，行控中心肩負監控指揮和訊息傳遞，掌控全線列車運行及調度等作業，除北屯機廠建置行控中心，舊社站也設置備援行控中心，當行控中心有狀況時，能透過備援行控中心即時操控，確保緊急事故發生時，捷運系統仍可正常運作。

葉昭甫說明，備援行控中心大樓以智慧綠建築概念設計，內南資通訊系統及高科技設備，提升建築物運作效率、降低能源消耗，並在屋頂及建築立面設置植栽，廣場人行道也種植葉色變化多的喬木及開花性灌木。

備援行控中心大樓為地下5丶地上5層建築，屋頂太陽能板以「鷺鷥」造型呈現，延伸車站意象，北面採用局部大面玻璃牆增加自然採光、東面與南面規劃遮蔭空間、西面採大面石牆減少西曬。

大樓基地南側退縮6公尺、東側退縮15公尺作為人行空間，搭配一樓半戶外開放空間大廳，可迅速疏散捷運人潮。

交通局表示，舊社站為捷運電聯車行駛出北屯機廠後首站，鄰近捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收、長春自辦市地重劃區等新興地區，預期未來當地停車需求將大幅提升，可望成為北屯區主要轉乘中心。

大樓包括捷運舊社站出入口、備援行控中心，亮點是設置地下停車場，可提供160格汽車及135格機車，合計295格停車位，除強化捷運災害應變能力，更將作為北屯區主要停車轉乘捷運的重要車站。

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