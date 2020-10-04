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中市改善空汙多管齊下 機車業協助老車報廢拿獎金
台中市一到四期的老舊機車還有55萬8825輛，市府環保局祭出鼓勵機車業者加速報廢老舊機車，即日起至10月31日，只要協助民眾完成報廢及回收老舊機車，累積數量第一名可獲8萬元現金，總獎金40萬元，希望減少移動汙染源。
環保局表示，台中市1至4期的老舊機車數量，截至今年9月底仍有55萬8825輛，占全市機車總數30%以上，為加速民眾汰換1至4期老舊機車，鼓勵機車業者維修或驗車時，主動向民眾宣導淘汰老舊機車相關補助資訊，若業者成功協助汰換，上傳相關證明文件，審核通過35件即可參加競賽，前33名可獲6000元至8萬元不等獎金。
環保局說明，市府管制、補助雙管齊下，推動老舊機車報廢，107年至108年間，二行程機車總計淘汰2萬6101輛，淘汰率約27.8%，淘汰數量全國第二，等於減少排放9.5公噸PM2.5、6273．2公噸碳，相當於種植34萬棵樹或建置2.6座台中都會公園固碳量。
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