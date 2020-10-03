聽新聞
test
0:00 / 0:00
連12年獲行政院表揚 常露法師今年獲頒宗教公益深耕獎
台中市慈明高中董事長常露法師連續12年獲行政院績優宗教團體表揚後，今年榮獲行政院頒贈宗教公益深耕獎，消息傳回學校，全校師生歡欣同賀，並於校內以Line群方式，溫馨表達對董事長致賀之意，常露法師以身教、境教，成為一位真正之杏壇楷模與典範，令師生們人崇敬。
常露法師說，人生幸福不幸福，掌握在自己手中；唯有行善布施才能轉變業力，扭轉人生」。
慈明高中說，常露法師帶領慈龍寺師父，以及慈明高中師生們，竭盡心力興辦社會公益事務，從2009年至今，默默耕耘，悉心付出，連續12年獲行政院績優宗教團體表揚等，屢獲行政院及各部會肯定，實至名歸。
慈明高中指出，常露法師語錄遍及校園各處，塑造品德教育的境教。她將佛法落實在生活當中，她的初衷是「教育即生活；生活即教育」。她以慈悲為懷精神，布施度眾，以佛法教育辦學之外，更致力於社會教化，推廣慈善公益事業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言