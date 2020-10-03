連12年獲行政院表揚 常露法師今年獲頒宗教公益深耕獎

台中市慈明高中董事長常露法師連續12年獲行政院績優宗教團體表揚後，今年榮獲行政院頒贈宗教公益深耕獎，消息傳回學校，全校師生歡欣同賀，並於校內以Line群方式，溫馨表達對董事長致賀之意，常露法師以身教、境教，成為一位真正之杏壇楷模與典範，令師生們人崇敬。

常露法師說，人生幸福不幸福，掌握在自己手中；唯有行善布施才能轉變業力，扭轉人生」。

慈明高中說，常露法師帶領慈龍寺師父，以及慈明高中師生們，竭盡心力興辦社會公益事務，從2009年至今，默默耕耘，悉心付出，連續12年獲行政院績優宗教團體表揚等，屢獲行政院及各部會肯定，實至名歸。

慈明高中指出，常露法師語錄遍及校園各處，塑造品德教育的境教。她將佛法落實在生活當中，她的初衷是「教育即生活；生活即教育」。她以慈悲為懷精神，布施度眾，以佛法教育辦學之外，更致力於社會教化，推廣慈善公益事業。