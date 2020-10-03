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台中東海藝術街今晚月光市集藝術點燈迎客
台中市經濟發展局今晚在台中市龍井區東海藝術街商圈柯比意廣場舉行「看見東海藝術街、商圈購購樂」月光市集活動，除推出商圈振興三倍券，還有裝置藝術點燈、商圈精選市集、摸彩等，新加入商圈會員、來自紐西蘭的店家帶來精采演唱，讓遊客彷若置身國外演唱會。
東海藝術街商圈主委郭達鴻說，東海藝術街在中秋節連假推出商圈振興三倍券提高買氣，並製作、發送三倍券優惠地圖給前來的民眾，透過優惠店家（包含三倍券優惠店家）使用商圈振興三倍券，單筆消費滿200元即可至服務台兌換限量小禮物，現場還有摸彩活動。
負責裝置藝術的東海大學美術系老師段存真指出，裝置藝術點燈共有「島嶼」、「鬧」、「小行星17242」，以及「光之所向」4組造型燈，分置在商圈各巷弄，拍照集齊四組作品照片。
經發局說，「島嶼」、「鬧」、「小行星17242」等3組作品原先在東海大學展覽，這次特別移到商圈展覽；「光之所向」則是段存真特別為東海藝術街商圈打造，加入太陽花元素，期許東海藝術街能像太陽花般充滿熱情、生命和光輝迎客。
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