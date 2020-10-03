彰化囝仔好幸福 免費欣賞兒童劇巡演活動

「彰化囝仔好幸福─109年兒童劇鄉鎮巡演活動」今天下午來到秀水高工學生活動中心，邀請海波兒童劇團演出「魔法神燈阿拉丁及奶油獅」，由於正逢中秋節連假，吸引1200名親子參加，場面十分熱烈，縣長王惠美出席與大家同樂，強調後續還有5場巡演活動，歡迎親子踴躍參與。

彰化縣政府表示，今天在秀水高工的場次是由財團法人頂新和德文教基金會贊助演出，受邀表演的海波兒童劇團成立已10餘年，是國內唯一經營代理各式知名授權卡通人偶專業團隊，常應邀到各政府機構及各大國際品牌商業演出，承辦及經辦超過上萬場以上之大小活動，是活躍於台灣親子活動首屈一指的團隊。

今天演出的「魔法神燈阿拉丁及奶油獅」，劇情描述生長在阿拉伯的阿拉丁，從小與母親相依為命，有一天意外拿到一座神燈，生活有了轉變，卻又因為神燈被偷，經歷一連串冒險際遇，故事提醒小朋友要做善良、智慧、勇敢、樂於助人的人。

「彰化囝仔好幸福─109年兒童劇鄉鎮巡演活動」接下來5場次，將依序明天（4日) 下午3時在大村鄉村上國小學生活動中心由海波兒童劇團表演「魔法神燈阿拉丁及奶油獅」、11月7日下午3時在溪湖國中體育館由蘋果劇團表演「章魚怪盜X龍王法杖」、11月8日下午3時在芳苑國小操場由蘋果劇團演出「章魚怪盜X龍王法杖」、11月14日下午3時在芬園風雨球場由萍蓬草兒童劇團表演海王子歷險記」、11月28日下午3時在社頭國小體育館由萍蓬草兒童劇團演出「海王子歷險記」。