中秋傳外籍移工私宰豬狗烤肉？ 中市府採集送驗調查

台中市沙鹿區今日傳出有外籍移工私宰豬隻及流浪狗烤肉，有民眾看見兩名外籍移工扛豬烤肉，並聽到狗兒哀號，研判應是流浪狗遇害，趕緊向動保團體檢舉。台中市動保處獲報派員到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已將桌上食物進行送驗調查，結果預計兩周出爐。

今日上午10時許，有民眾發現在沙鹿區一處砂石場，有兩名外籍移工扛著一隻豬宰殺，製作烤豬大餐，隨即聽見狗兒哀號，研判應是流浪狗遇害，趕緊通報動保團體，動保團體再向台中市府1999反映。

台中市動保處獲報後會同警方到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已採集桌上食物送驗調查，結果約2周出爐。烤肉民眾表示，豬隻是自行飼養，再交由市場攤販代宰。