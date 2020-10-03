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中秋傳外籍移工私宰豬狗烤肉？ 中市府採集送驗調查

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市沙鹿區今日傳出有外籍移工私宰豬隻及流浪狗烤肉。圖／台中市動保處提供
台中市沙鹿區今日傳出有外籍移工私宰豬隻及流浪狗烤肉。圖／台中市動保處提供

台中市沙鹿區今日傳出有外籍移工私宰豬隻及流浪狗烤肉，有民眾看見兩名外籍移工扛豬烤肉，並聽到狗兒哀號，研判應是流浪狗遇害，趕緊向動保團體檢舉。台中市動保處獲報派員到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已將桌上食物進行送驗調查，結果預計兩周出爐。

今日上午10時許，有民眾發現在沙鹿區一處砂石場，有兩名外籍移工扛著一隻豬宰殺，製作烤豬大餐，隨即聽見狗兒哀號，研判應是流浪狗遇害，趕緊通報動保團體，動保團體再向台中市府1999反映。

台中市動保處獲報後會同警方到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已採集桌上食物送驗調查，結果約2周出爐。烤肉民眾表示，豬隻是自行飼養，再交由市場攤販代宰。

台中市動保處長林儒良表示，擅自於屠宰場外屠宰家畜家禽，可依違反畜牧法處10萬元以上、50萬元以下罰鍰；若宰殺犬隻可依動物保護法，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

台中市動保處獲報後會同警方到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已採集桌上食物送驗調查，結果約2周出爐。圖／台中市動保處提供
台中市動保處獲報後會同警方到場，現場發現有烤豬、肉品及海鮮等，已採集桌上食物送驗調查，結果約2周出爐。圖／台中市動保處提供

台中市 烤肉 流浪狗

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