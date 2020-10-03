南投觀光力拚年輕化 首屆街舞大賽吸引年輕人尬舞

南投縣觀光首都盃街舞大賽今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引數千遊客觀賽。北中南17個進入決賽街舞團體尬舞，過程緊張刺激，動感節奏也讓遊客跟著打節拍，散發街舞青春魅力，前3名隊伍將受邀成為南投縣觀光親善大使，協助行銷南投。

南投縣副縣長陳正昇說，南投民眾對街舞比較陌生，但縣內高中、國中學生相當喜愛，還成立社團勤加練習。為鼓勵青少年投入健康休閒運動，南投縣長林明溱希望以街頭文化號召，透過街舞大賽推展觀光，鼓勵年輕人到南投旅遊。

首屆街舞大賽利用中秋連假在車埕鐵道文化廣場舉行決賽，17支街舞團體同台尬舞，舞技精湛，在舞蹈和節奏上展現巧思，除了個人舞技，也考驗團隊默契，吸引遊客駐足加油。台中林姓遊客說，沒想到在南投也有精采的街頭尬舞，動感的音樂節奏，讓她都想跟著跳起來。

觀光處長陳志賢表示，第一屆街舞比賽辦理吸引百隊報名參賽，將選出冠亞季軍及5個最佳魅力獎團體，第1名可獲7萬元獎金，第2名可獲3.5萬元獎金，第3名可獲2萬元獎金，為獎勵參賽隊伍，在12月31日前出示參賽證，即可享有泰雅渡假村200元門票優惠價格入園。