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南投觀光力拚年輕化 首屆街舞大賽吸引年輕人尬舞

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣首屆街舞大賽在水里鄉車埕舉辦，全台17支隊伍互尬舞技，展現年輕活力。圖／南投縣政府提供
南投縣首屆街舞大賽在水里鄉車埕舉辦，全台17支隊伍互尬舞技，展現年輕活力。圖／南投縣政府提供

南投縣觀光首都盃街舞大賽今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引數千遊客觀賽。北中南17個進入決賽街舞團體尬舞，過程緊張刺激，動感節奏也讓遊客跟著打節拍，散發街舞青春魅力，前3名隊伍將受邀成為南投縣觀光親善大使，協助行銷南投。

南投縣副縣長陳正昇說，南投民眾對街舞比較陌生，但縣內高中、國中學生相當喜愛，還成立社團勤加練習。為鼓勵青少年投入健康休閒運動，南投縣長林明溱希望以街頭文化號召，透過街舞大賽推展觀光，鼓勵年輕人到南投旅遊。

首屆街舞大賽利用中秋連假在車埕鐵道文化廣場舉行決賽，17支街舞團體同台尬舞，舞技精湛，在舞蹈和節奏上展現巧思，除了個人舞技，也考驗團隊默契，吸引遊客駐足加油。台中林姓遊客說，沒想到在南投也有精采的街頭尬舞，動感的音樂節奏，讓她都想跟著跳起來。

觀光處長陳志賢表示，第一屆街舞比賽辦理吸引百隊報名參賽，將選出冠亞季軍及5個最佳魅力獎團體，第1名可獲7萬元獎金，第2名可獲3.5萬元獎金，第3名可獲2萬元獎金，為獎勵參賽隊伍，在12月31日前出示參賽證，即可享有泰雅渡假村200元門票優惠價格入園。

衛生局長黃昭郎說，毒品氾濫是全世界共同問題，為保護青少年，希望透過熱門街舞運動，提醒青少年遠離毒品，多參與健康休閒運動。車埕地區觀光工廠、伴手禮、宣傳巧克力咖啡節的快閃餐車打造的小清新市集，吸引遊客駐足品嘗選購；同時搭配街舞比賽，特地融合活動主視覺與嘻哈與塗鴉風格元素設計打造的「街舞嘻哈列車」也吸引不少民眾拍攝。

南投縣首屆街舞大賽在水里鄉車埕舉辦，全台17支隊伍互尬舞技，展現年輕活力。圖／南投縣政府提供
南投縣首屆街舞大賽在水里鄉車埕舉辦，全台17支隊伍互尬舞技，展現年輕活力。圖／南投縣政府提供

街舞 青少年 毒品

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