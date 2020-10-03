網友賭中正路何時開挖 員林市長：驗收後兩年內不准挖　　

「要不要打賭？什麼時候又開挖。」彰化縣員林市的臉書社群，網友紛紛打賭刨除新鋪的中正路，何時又被挖得千瘡百孔、凹凸不平；市長游振雄今天表示，完成驗收後的兩年內絕不核准管線單位再施工開挖。

員林市「大員林生活圈」「員林人大小事」等的臉書社群網站，網友對市公所近日刨除重鋪中正路等道路路面，大多抱持悲觀看法，先後留言說「幾天後就有單位拿金屬探測器來探測」「不到一個月，又會開挖。」「這樣挖才有工程可做」，有的網友索性問「要不要打賭？什麼時候又開挖」有網友回應時間從一個月到半年，路面一定被挖開。

也有網友稱讚和感謝市公所和市長游振雄，坑坑洞洞、修修補補、高低起伏不平的道路終於鋪好，變得平順好走，騎機車不再震動，希望員林市的道路品質都能獲得改善，維護用路人安全。

市長游振雄今天說，市公所運用管線施工補償金4000萬元，陸續刨除和改善路面，員林市市場的中正路工程款約600萬元，包商28日起一連施工三天刨除重鋪，已經完工但未驗收，若市民覺得路面不平整、通行後又路面沈陷，市公所接獲反映會通知包商補強，驗收後的兩年內，市公所不會核准管線單位再開挖，年底前將刨除重鋪的道路同樣在完工後的兩年內都不能挖開埋管。