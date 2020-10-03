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老菸槍急性心肌梗塞險死謝醫護救命 樂當拒菸大使
台中市60歲紀先生抽菸逾40年，今年4月因胸悶、喘就醫，病情惡化到呼吸衰竭插管，還出現急性心肌梗塞、心臟休克、重度二尖瓣膜逆流合併泡沫血痰嚴重肺氣腫，術後裝葉克膜搶救，終於救回一命。
如今紀先生能正常生活、爬山，他感謝台中榮總醫療團隊救命之恩，回想為了菸導致插管、葉克膜全用了，想到就怕。他也實現術後清醒時許下的諾言，出院後戒菸，每天走路一小時、不偷懶，並且四處勸人戒菸，樂當拒菸大使。
台中榮總心臟外科醫師吳詠斯說，冠狀動脈狹窄緊急發作，即急性心肌梗塞，常會瞬間造成大量的心臟肌肉壞死，就可能像紀先生一樣，出現重度二尖瓣膜逆流。
她指出，紀先生冠狀動脈雖已放支架治療，但心臟肌肉受損嚴重，造成合併泡沫血痰，手術修補瓣膜後，心臟衰竭仍無法馬上回復，因此放置葉克膜爭取時間，讓心臟慢慢修復，在外科加護病房與胸腔內科傅彬貴團隊以非插管的高氧流量呼吸器等持續治療照護，兩周後成功脫離葉克膜與呼吸器，順利轉到普通病房治療。
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