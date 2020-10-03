老菸槍急性心肌梗塞險死謝醫護救命 樂當拒菸大使

台中市60歲紀先生抽菸逾40年，今年4月因胸悶、喘就醫，病情惡化到呼吸衰竭插管，還出現急性心肌梗塞、心臟休克、重度二尖瓣膜逆流合併泡沫血痰嚴重肺氣腫，術後裝葉克膜搶救，終於救回一命。

如今紀先生能正常生活、爬山，他感謝台中榮總醫療團隊救命之恩，回想為了菸導致插管、葉克膜全用了，想到就怕。他也實現術後清醒時許下的諾言，出院後戒菸，每天走路一小時、不偷懶，並且四處勸人戒菸，樂當拒菸大使。

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯說，冠狀動脈狹窄緊急發作，即急性心肌梗塞，常會瞬間造成大量的心臟肌肉壞死，就可能像紀先生一樣，出現重度二尖瓣膜逆流。