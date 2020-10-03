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台灣欒樹黃紅交錯 中秋連假欣賞彰化縣139線好風光

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影

秋高氣爽，彰化八卦山稜線上的縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假期間，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及美麗風光。

彰化縣139線位處八卦山稜線，一側可俯視彰化平原，另一側可遠眺台中市，沿途還可欣賞蒼翠山林之美，加上擁有小葉欖仁隧道，以及不同季節的樹種開花，景色也跟著變化，是國內知名的單車遊憩路線，在桐花季剛過，現在入秋了，則是台灣欒樹登場。

139線的台灣欒樹，是以老人養護中心前的路段最為密集，再到福田段，兩側的台灣欒樹開滿黃花，落英繽紛，襯著結出的紅色蒴果，景致怡人。

在中秋4天連續假期，很多民眾成群結隊前來139線騎自行車，在欣賞台灣欒樹黃花、紅色蒴果之美後，接著進入小樹欖仁綠色隧道，再沿芬園到達南投，有賞不完的風光。

在入冬後，在芬園139線芬園段兩側種有河津櫻，這路段的櫻花是由知名「櫻花張」張洲府捐贈，共500株，每年二月盛開時，是139線另一美麗風景。

而進入隆冬後，台灣欒樹及小葉欖仁的葉子會落光，呈現另一種蕭瑟之美，也同樣吸引人。

彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山稜線縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及欣賞美麗風光。記者劉明岩／攝影

中秋節 櫻花

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