台灣欒樹黃紅交錯 中秋連假欣賞彰化縣139線好風光

秋高氣爽，彰化八卦山稜線上的縣道139線，台灣欒樹小黃花盛開，甚至長出紅紅色蒴果，紅黃交錯，令人賞心悅目，尤其是中秋節連假期間，吸引許多鐵馬族前來，享受馳騁樂趣及美麗風光。

彰化縣139線位處八卦山稜線，一側可俯視彰化平原，另一側可遠眺台中市，沿途還可欣賞蒼翠山林之美，加上擁有小葉欖仁隧道，以及不同季節的樹種開花，景色也跟著變化，是國內知名的單車遊憩路線，在桐花季剛過，現在入秋了，則是台灣欒樹登場。

139線的台灣欒樹，是以老人養護中心前的路段最為密集，再到福田段，兩側的台灣欒樹開滿黃花，落英繽紛，襯著結出的紅色蒴果，景致怡人。

在中秋4天連續假期，很多民眾成群結隊前來139線騎自行車，在欣賞台灣欒樹黃花、紅色蒴果之美後，接著進入小樹欖仁綠色隧道，再沿芬園到達南投，有賞不完的風光。

在入冬後，在芬園139線芬園段兩側種有河津櫻，這路段的櫻花是由知名「櫻花張」張洲府捐贈，共500株，每年二月盛開時，是139線另一美麗風景。