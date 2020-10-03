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中興新村虎山藝術館轉型 成為學習藝術創作園地

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
漆藝創作可運用在不同的素材，讓古琴更增工藝之美。圖／南投縣文化局提供
漆藝創作可運用在不同的素材，讓古琴更增工藝之美。圖／南投縣文化局提供

南投世界茶葉博覽會9日起在中興新村登場，南投縣文化局今天在虎山藝術館，舉辦梁晊瑋漆道坊師生成果展及吳極銅氧化繪畫藝術作品公益義賣展，展現漆藝創作和鏽蝕藝術，虎山藝術館委外經營後以「虎山學藝」為號召，結合藝術家進駐並廣設研習課程，成為南投鄉親學習藝術創作的園地。

漆道坊是梁晊瑋創立的品牌，他致力推廣天然樹漆創作，以傳統工法製作，在漆藝中注入巧思創作並持續精進，因此取名「漆道坊」。本年度研習的師資有斲琴（音同卓，製琴）及漆藝的梁晊瑋、漢傳佛畫的林裕海、古琴的黃美雲與胡琮瓏、金繼（金繕修復）及太極的黃柄衫、鋼筆字的李新琦、生活茶學的陳培慈、斲琴助教韋漢平。

漆藝創作透過融合各種元素，層層堆疊，才能構建出華美作品，因此以漆藝為核心，與一系列斲琴、彈琴、茶道與茶道製作、佛畫、金繼、太極等課程結合，將慢活精神融合到生活態度中，進而在繁忙生活中找到內心的平和，為身心靈補充活力。

另一特展吳極的銅氧化繪畫藝術，「鏽蝕藝術」(銅化學氧化繪畫)使用銅板與化學藥劑的反應產生顏色，運用溫度、時間等經驗，控制與掌握其顏色變化和定形過程，使用工具畫筆創作造型、筆觸、空間等繪畫原理和相關技法。銅氧化繪畫藝術作品將結合公益義賣來回饋社會，幫助華山基金會給需要幫助獨居老人。

虎山藝術館配合茶葉博覽會舉辦藝術展，並結合公益義賣，幫助弱勢老人。圖／南投縣文化局提供
虎山藝術館配合茶葉博覽會舉辦藝術展，並結合公益義賣，幫助弱勢老人。圖／南投縣文化局提供
虎山藝術館轉型為學習工藝創作園地，漆道坊師生成果展，展現學習成果。圖／南投縣文化局提供
虎山藝術館轉型為學習工藝創作園地，漆道坊師生成果展，展現學習成果。圖／南投縣文化局提供

義賣 藝術作品 藝術館

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