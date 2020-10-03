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2020二林文化季翰墨傳香 詩詞書法國畫聯展到月底
二林第十四屆文化季「2020我愛二林」到10月底，每個周休二日都有精彩活動，今天在地社團香草藝文推展協會擔綱，表演南管帶出充滿文藝氣息的詩詞、書法、國畫三社會員聯展開幕式，展現偏鄉遍地開花的文化豐厚底蘊。
香草藝文推展協會詩詞社員，以南管演唱楊朝才子楊慎填詞的「浪淘沙」，揭開長達近一個月的三社聯展，二林鎮長蔡詩傑、彰化詩人康原等人列席，隨後與立法委員謝衣鳳等人觀賞書法社和國畫社的會員的各種書體，應用在中堂、扇子的作品。
蔡詩傑說，二林文化季系列活動結合在地人文歷史和藝術，周周精彩，香草藝文推展協會在二林鎮立圖書館藝文走廊舉辦三社聯展，展期到本月29日，。他預告國慶連假10月10日在二林鎮公所和圖書館廣場有彰化縣庄頭傳統藝陣「鬥陣」嘉年華，10月11日在二林高中第二校地預定地舉辦風箏節，民眾別錯過。
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