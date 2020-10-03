快訊

石獅有眼無珠、三旗桿拜主席 國民黨黨部風水再遭質疑

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱「就是想來台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020二林文化季翰墨傳香 詩詞書法國畫聯展到月底　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣副縣長洪榮章（左二）、二林鎮長蔡詩傑（左四）、立委謝衣鳳（左二）和各界來賓，參觀香草藝文推展協會三社聯展。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副縣長洪榮章（左二）、二林鎮長蔡詩傑（左四）、立委謝衣鳳（左二）和各界來賓，參觀香草藝文推展協會三社聯展。記者簡慧珍／攝影

二林第十四屆文化季「2020我愛二林」到10月底，每個周休二日都有精彩活動，今天在地社團香草藝文推展協會擔綱，表演南管帶出充滿文藝氣息的詩詞、書法、國畫三社會員聯展開幕式，展現偏鄉遍地開花的文化豐厚底蘊。

香草藝文推展協會詩詞社員，以南管演唱楊朝才子楊慎填詞的「浪淘沙」，揭開長達近一個月的三社聯展，二林鎮長蔡詩傑、彰化詩人康原等人列席，隨後與立法委員謝衣鳳等人觀賞書法社和國畫社的會員的各種書體，應用在中堂、扇子的作品。

蔡詩傑說，二林文化季系列活動結合在地人文歷史和藝術，周周精彩，香草藝文推展協會在二林鎮立圖書館藝文走廊舉辦三社聯展，展期到本月29日，。他預告國慶連假10月10日在二林鎮公所和圖書館廣場有彰化縣庄頭傳統藝陣「鬥陣」嘉年華，10月11日在二林高中第二校地預定地舉辦風箏節，民眾別錯過。

彰化縣香草藝文推展協會在二林鎮立圖書館藝文走廊展出傳統藝文作品，協會人員為來賓導覽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣香草藝文推展協會在二林鎮立圖書館藝文走廊展出傳統藝文作品，協會人員為來賓導覽。記者簡慧珍／攝影

圖書館 風箏節 周休二日

延伸閱讀

溪湖子弟事業有成回饋鄉里 秋節烤肉募物資送弱勢

94歲學書法參展 學員樂：長青學苑是最棒的長照機構

國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

基隆市書法教育園區教師節落成 不讓孔子像淋雨表敬意

相關新聞

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

中秋連假4天各景點湧現人潮，但網路瘋傳台14甲線合歡山公路被人車擠爆的舊照，嚇壞不少網友，以為通往梨山要道大塞車。梨山飯...

2020二林文化季翰墨傳香 詩詞書法國畫聯展到月底　

二林第十四屆文化季「2020我愛二林」到10月底，每個周休二日都有精彩活動，今天在地社團香草藝文推展協會擔綱，表演南管帶...

台中東區建成路地下道填平 明天起主線雙向通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，明天10月4日...

向大師致敬 掌中劇團茆明福文物戲劇在「明世界」特展

彰化縣是戲劇原鄉，文化局為追思和懷念彰化傳統表演藝術保存者茆明福，即日起到本月18日在彰化藝術館辦理「二八水風雲-茆明福...

冬季限定！中市風箏衝浪連辦8年 吸引好手齊聚競賽體驗

中秋過後西部沿海東北季風增強，台中市府觀光旅遊局舉辦「大安海觀光推廣活動」，今、明兩天在大安濱海樂園和大安港媽祖文化園區...

種田吃飯簡單度日 彰化縣白金鑽石婚夫婦這樣經營婚姻　

「結婚70年喔，種田飼大囝仔，日子就這樣憨憨過。」彰化縣溪湖鎮今天接受鎮公所表揚的4對白金婚夫婦，說起經營婚姻秘訣，竟是...

老舊宿舍原是建築珍品 南投藍田雅舍登錄為歷史建築

南投市彰南路圓環附近縣府舊宿舍，原本相當老舊無人居住。但經專家調查，這棟木造結構老屋，是保存完整的唐式獨棟建築，現在相當...

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

彰化八卦山稜線上的縣道139線大彰路，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，卻常發生車禍，今年已已發...

台中北屯「廣兼停23」停車場招商 將增320以上車位

台中市北屯區重劃區開發迅速，交通局考量未來人口將大量移入，以BOT方式公開招商民間機構投資新建立體停車場及營運，地點位於...

影／網傳合歡山大塞車照片嚇壞網友 警方：舊照、假的

合歡山是熱門高山景點，中秋連假這幾天，臉書和LINE等社群軟體都瘋傳合歡山公路被人車擠爆的照片，嚇壞不少網友，質疑警方交...

迎接「台中綠美圖」誕生 中市圖3年內將投入千萬升級

好的建築，可以榮耀一座城市，成就文化競爭力！日本知名建築師妹島和世和台灣劉培森建築師事務所合作設計的「台中綠美圖」201...

中秋國慶連假去哪玩？ 台中好吃、打卡景點看這裡

中秋節及國慶日雙連假規劃出遊，中市府推薦台中都會好吃好玩精選二日遊，從穿越今昔交錯、三代同堂的台中火車站，到各種新潮流行...

熱門新聞

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

雲林國際偶戲節今晚開幕 逾5萬人湧入虎尾鎮

太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。