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台中東區建成路地下道填平 明天起主線雙向通車

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，10月4日將完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行。圖／台中市建設局提供
台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，10月4日將完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行。圖／台中市建設局提供

台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，明天10月4日完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行，並接續第3階段兩側人行道施作，提醒用路人遵從交管人員指揮，確保行車安全。

建設局長陳大田表示，東區建成路地下道填平作業開工後，陸續進行主線車道回填、汙水下水道施作，明日施工進入最後階段，將開放建成路主車道雙向通車，並同步封閉兩側慢車道施作人行道工程。

陳大田表示，填平作業完工後將大幅改善該區域交通，解決在地長期受地下道隔閡問題，建設局也同時施作污水管道建置，提升區域生活品質。

建設局提醒，兩側人行道施作工程將自明日起至明年2日10日進行，請行經建成路地下道的用路人，利用開放的主線雙向車道通行。

台中建成路地下道填平，明天10月4日開放主車道車輛通行，並接續第3階段兩側人行道施作，至明年2日10日。圖／台中市建設局提供
台中建成路地下道填平，明天10月4日開放主車道車輛通行，並接續第3階段兩側人行道施作，至明年2日10日。圖／台中市建設局提供
台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，10月4日將完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行。圖／台中市建設局提供
台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，10月4日將完成主線填平，開放建成路主車道車輛通行。圖／台中市建設局提供

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