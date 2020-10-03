網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

中秋連假4天各景點湧現人潮，但網路瘋傳台14甲線合歡山公路被人車擠爆的舊照，嚇壞不少網友，以為通往梨山要道大塞車。梨山飯店業者抱怨，中秋連假原本滿房，卻因為一張舊照導致不少遊客嚇的退房。台中市和平區代表羅進玉說，中秋連假梨山地區遊客卻比平常假日還少，傷害梨山人的收益甚鉅。

昨天臉書和LINE等社群軟體都瘋傳合歡山公路被人車擠爆的照片，嚇壞不少網友，質疑警方交通管制措施太差。南投縣仁愛警分局今日澄清，今年中秋連假合歡山車流多，警方每天一早派人疏導，車流還順暢，至於網路流傳照片，是2015年武嶺單車挑戰賽舊照，遊客不用擔心，也不要亂傳製造困擾。

台中市和平區代表羅進玉說，昨天接獲數名梨山地區果農、攤販及旅館業者抱怨，今年中秋連假遊客特別少，因網路上一張通往梨山要道的塞車照片，讓原計畫到梨山的遊客更改行程，今年中秋連假天氣好，但梨山地區的遊客卻比平常假日還少，網路散播速度太快，嚴重傷害梨山人的收益。

梨山燕華樓大旅社業者鄭泰隆說，中秋連假原本滿房，但昨天有遊客看到照片，擔憂會塞車嚇得不敢來，紛紛打電話來退房，目前已退了10餘間房，遊客銳減，網路亂傳訊息，讓梨山人遭受池魚之殃。