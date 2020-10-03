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向大師致敬 掌中劇團茆明福文物戲劇在「明世界」特展

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化傳統表演藝術保存者茆明福去世周年，文化局舉辦特展等相關藝文展演和活動向他致敬。圖／文化局提供
彰化傳統表演藝術保存者茆明福去世周年，文化局舉辦特展等相關藝文展演和活動向他致敬。圖／文化局提供

彰化縣是戲劇原鄉，文化局為追思和懷念彰化傳統表演藝術保存者茆明福，即日起到本月18日在彰化藝術館辦理「二八水風雲-茆明福的『明世界』紀念特展」，不但展出茆明福的生平事蹟和布袋戲偶，國慶日下午在縣立藝術館有傳統復古擺攤，晚上公演戲劇，讓縣民一窺「明世界」的前台與後場。

文化局邀請由寶貝二胡和陳治聖小提琴獨奏揭開展覽序幕，茆明福的妻子和兒子都出席。縣長王惠美和茆明福的妻子茆劉敏、立法委員黃秀芳、彰化市長林世賢共同主持開幕典禮，文化局布置五個展區，分別是「阿福的日常」茆明福家居生活、「南俠新世界」茆明福師承與布袋戲發展系統圖表介紹、「茆明福的明世界」明世界各地演出劇照和人偶展示、「明世界後場」後場樂器擺放、「二八水風雲」彰化歷史故事的展演，文化局人員為來賓導覽茆明福的掌中劇人生。

茆明福2019年去世，兒子茆國聰接下明世界掌中劇團團長的工作；茆國聰說，他的父親茆明福呈現演出大多是自編自導自演，從來都没忘本，這次展覽以台灣的民間故事為主，接近台灣的故事來演出，希望大家能喜歡也不忘本。

王惠美表示，明世界在茆明福大師和他的兒子茆國聰帶動之下，對推廣布袋戲有很重要貢獻，茆明福大師2019年逝世，文化局在他逝世周年，特別策畫茆明福大師展覽向大師致敬，同時緬懷大師和推廣傳統技藝、文物，希望未來茆國聰能深入學校，向下扎根，讓孩童們也能認識布袋戲。

二八水風雲-茆明福的「明世界」紀念特展，文化局10月10日下午2點在縣立藝術館廣場舉辦傳統復古擺攤，晚上7點茆明福生平劇公演，愛好藝文的民眾來回味農業時代廟口市集和公演劇戲。

茆明福1938出生於彰化縣二水鄉，母親早亡，8歲與二哥到南投竹山尋父謀生，學習雲樂軒北管子弟戲，13歲拜入「新世界」陳俊然門下、1958年籌組明世界掌中戲團，以臺灣英雄人物的故事為腳本，開展二次大戰後台灣掌中戲世界派、五洲園、新興閣的三家鼎立局勢。茆明福將施世榜、廖添丁、陳篡地的故事搬上戲台，演出「二八水風雲」系列新興戲目，開創臺灣掌中戲發展的新視界。

彰化縣長王惠美參觀明世界的掌中戲偶。圖／文化局提供
彰化縣長王惠美參觀明世界的掌中戲偶。圖／文化局提供

文化局 布袋戲 藝術館

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