冬季限定！中市風箏衝浪連辦8年 吸引好手齊聚競賽體驗

中秋過後西部沿海東北季風增強，台中市府觀光旅遊局舉辦「大安海觀光推廣活動」，今、明兩天在大安濱海樂園和大安港媽祖文化園區熱鬧登場，除利用東北季風的強風，在大安濱海樂園辦風箏衝浪競賽體驗，也首度在大安港媽祖文化園區辦特展，讓民眾認識媽祖文化。

中市府觀旅局表示，風箏衝浪活動今年邁入第8年，在衝浪板上綁著大風箏，利用風力拖曳衝浪板滑行水上，每年吸引不少衝浪玩家與遊客體驗；現場還提供4個場次的「風箏衝浪岸上體驗」， 讓民眾親自體驗駕馭海風的樂趣。

此外，大安濱海的天空還可欣賞高超的特技和造型風箏展演，巨型風箏伴隨音樂隨風起舞，讓現場的小朋友們驚呼連連。現場也提供免費限量風箏DIY活動，讓大小朋友動手彩繪，並施做獨一無二的風箏、再迎風放飛。

觀旅局長林筱淇表示，今年大安海觀光推廣活動爭取到中央海洋委員會的經費，首度在大安港媽祖文化園區辦理「大安逍媽祖-國際海洋文化觀光節」特展，分為6大主題展覽，由海洋文化到揭開各地水域的神祇，並了解媽祖信仰，再深入讓民眾瞭解媽祖遶境進香習俗及甲安埔媽祖文化、信仰與生態。

這次特展與大甲金華山媽祖文物館合作，提供豐富文史記載內容及珍貴照片展示，還有好玩又有趣的多元媒體互動展區，活動期間也播放4場次與廟會文化及環境友善海洋生態教育的電影欣賞，讓民眾思考環境友善保護的重要性；同時周邊規劃街頭藝人表演、攤位市集。