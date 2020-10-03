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冬季限定！中市風箏衝浪連辦8年 吸引好手齊聚競賽體驗
中秋過後西部沿海東北季風增強，台中市府觀光旅遊局舉辦「大安海觀光推廣活動」，今、明兩天在大安濱海樂園和大安港媽祖文化園區熱鬧登場，除利用東北季風的強風，在大安濱海樂園辦風箏衝浪競賽體驗，也首度在大安港媽祖文化園區辦特展，讓民眾認識媽祖文化。
中市府觀旅局表示，風箏衝浪活動今年邁入第8年，在衝浪板上綁著大風箏，利用風力拖曳衝浪板滑行水上，每年吸引不少衝浪玩家與遊客體驗；現場還提供4個場次的「風箏衝浪岸上體驗」， 讓民眾親自體驗駕馭海風的樂趣。
此外，大安濱海的天空還可欣賞高超的特技和造型風箏展演，巨型風箏伴隨音樂隨風起舞，讓現場的小朋友們驚呼連連。現場也提供免費限量風箏DIY活動，讓大小朋友動手彩繪，並施做獨一無二的風箏、再迎風放飛。
觀旅局長林筱淇表示，今年大安海觀光推廣活動爭取到中央海洋委員會的經費，首度在大安港媽祖文化園區辦理「大安逍媽祖-國際海洋文化觀光節」特展，分為6大主題展覽，由海洋文化到揭開各地水域的神祇，並了解媽祖信仰，再深入讓民眾瞭解媽祖遶境進香習俗及甲安埔媽祖文化、信仰與生態。
這次特展與大甲金華山媽祖文物館合作，提供豐富文史記載內容及珍貴照片展示，還有好玩又有趣的多元媒體互動展區，活動期間也播放4場次與廟會文化及環境友善海洋生態教育的電影欣賞，讓民眾思考環境友善保護的重要性；同時周邊規劃街頭藝人表演、攤位市集。
台中市風景區管理所表示，今日的「芋見幸福」療芋知性淨灘微旅行，帶領民眾走訪大安特色景點及參觀「大安逍媽祖-國際海洋文化觀光節」特展，一覽媽祖的獨特魅力，由在地生態導覽團隊體驗在地拔芋頭及螃蟹生態導覽，並在大安海環保淨灘，共同珍愛海洋環境。
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