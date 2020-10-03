聽新聞
test
0:00 / 0:00
種田吃飯簡單度日 彰化縣白金鑽石婚夫婦這樣經營婚姻
「結婚70年喔，種田飼大囝仔，日子就這樣憨憨過。」彰化縣溪湖鎮今天接受鎮公所表揚的4對白金婚夫婦，說起經營婚姻秘訣，竟是如此平淡，「冤家嘛係有，難免的，代誌過了就好。」金婚夫婦說著、笑著，攜手互看對方，幸福在笑容中漾開。
溪湖鎮公所今天表揚近90對結婚50年以上的溪湖鎮民，連同陪伴前來的兒孫，坐滿溪湖國小禮堂，溪湖鎮公所表揚出席的金婚、鑽石婚、白金婚夫婦，也拍全家福。鎮長黃瑞珠表示，夫妻來自不同家庭，要走那麼長的路，一起經歷酸甜苦辣，真的很不容易，她祝福天下夫妻都能幸福，家庭美滿。
白金婚夫婦清一色憑媒妁之言結婚。湳底里白金婚夫妻93歲陳環、94歲陳王盛婚後合力種葡萄養家；「結為尫某，嘸想那麼多啦，憨憨過。」陳王盛笑著說，上有公婆，下有子女，養家都來不及，不會多想。陳環表示，夫妻哪有不拌嘴幾句，事情過了就好。
白金婚夫婦91歲楊登木、90歲楊蔡甜也務農，異口同聲說「自己憨慢，這輩子種田、呷飯而已。」也說夫妻之間偶有意見不合，為家庭著想，脾氣一下子就消散。
溪湖鎮公所安排鑽石婚夫婦穿婚紗走秀，有4位阿嬤經過造型設計，穿華麗白紗，與先生互挽進場，溪湖鎮立幼兒園小朋友騎腳踏車充當花童，場面既溫馨又不失趣味。
鑽石婚86歲陳榮、83歲章阿蠟也是媒妁之言結為夫婦，陳榮是美髮師，章阿蠟在家務農，合力拉拔大4名子女。章阿蠟說，夫妻之間若有意見不合，她無論怎麼不開心，都會想到一旦夫妻離異，很難面對公婆和處理孩子等問題，身為人媳人妻人母，要為家庭大局著想。
「冤家才能成家。」陳榮說，夫妻相處，難免發生不愉快，但要以家庭、子女為重，凡事忍讓、凡事合作，讓不愉快隨風而去、隨水流去，今天的不愉快不要成為明天的罣礙，這樣相處夫妻才能長久，白首到老，家庭才能和諧，幸福美滿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言