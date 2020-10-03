快訊

日職／張奕先發戰樂天 首局K中洋將頭部勒令退場

大逆轉？Youtuber送測加利口罩 防病毒更勝實名制口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

種田吃飯簡單度日 彰化縣白金鑽石婚夫婦這樣經營婚姻　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠獻花給鑽石婚夫婦陳　和章阿蠟。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠獻花給鑽石婚夫婦陳　和章阿蠟。記者簡慧珍／攝影

結婚70年喔，種田飼大囝仔，日子就這樣憨憨過。」彰化縣溪湖鎮今天接受鎮公所表揚的4對白金婚夫婦，說起經營婚姻秘訣，竟是如此平淡，「冤家嘛係有，難免的，代誌過了就好。」金婚夫婦說著、笑著，攜手互看對方，幸福在笑容中漾開。

溪湖鎮公所今天表揚近90對結婚50年以上的溪湖鎮民，連同陪伴前來的兒孫，坐滿溪湖國小禮堂，溪湖鎮公所表揚出席的金婚、鑽石婚、白金婚夫婦，也拍全家福。鎮長黃瑞珠表示，夫妻來自不同家庭，要走那麼長的路，一起經歷酸甜苦辣，真的很不容易，她祝福天下夫妻都能幸福，家庭美滿。

白金婚夫婦清一色憑媒妁之言結婚。湳底里白金婚夫妻93歲陳環、94歲陳王盛婚後合力種葡萄養家；「結為尫某，嘸想那麼多啦，憨憨過。」陳王盛笑著說，上有公婆，下有子女，養家都來不及，不會多想。陳環表示，夫妻哪有不拌嘴幾句，事情過了就好。

白金婚夫婦91歲楊登木、90歲楊蔡甜也務農，異口同聲說「自己憨慢，這輩子種田、呷飯而已。」也說夫妻之間偶有意見不合，為家庭著想，脾氣一下子就消散。

溪湖鎮公所安排鑽石婚夫婦穿婚紗走秀，有4位阿嬤經過造型設計，穿華麗白紗，與先生互挽進場，溪湖鎮立幼兒園小朋友騎腳踏車充當花童，場面既溫馨又不失趣味。

鑽石婚86歲陳榮、83歲章阿蠟也是媒妁之言結為夫婦，陳榮是美髮師，章阿蠟在家務農，合力拉拔大4名子女。章阿蠟說，夫妻之間若有意見不合，她無論怎麼不開心，都會想到一旦夫妻離異，很難面對公婆和處理孩子等問題，身為人媳人妻人母，要為家庭大局著想。

「冤家才能成家。」陳榮說，夫妻相處，難免發生不愉快，但要以家庭、子女為重，凡事忍讓、凡事合作，讓不愉快隨風而去、隨水流去，今天的不愉快不要成為明天的罣礙，這樣相處夫妻才能長久，白首到老，家庭才能和諧，幸福美滿。

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠祝福金白婚夫婦幸福到老。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠祝福金白婚夫婦幸福到老。記者簡慧珍／攝影

夫妻 鑽石 結婚

延伸閱讀

手指動一動 彰化縣「環境即時通」APP幫你找公廁

溪湖子弟事業有成回饋鄉里 秋節烤肉募物資送弱勢

第一個冰品打折回饋假日 彰化縣溪湖糖廠冰品部擠爆

員林禪寺捐復康巴士 發揮已故董事長朱文科大愛精神

相關新聞

影／網傳合歡山大塞車照片嚇壞網友 警方：舊照、假的

合歡山是熱門高山景點，中秋連假這幾天，臉書和LINE等社群軟體都瘋傳合歡山公路被人車擠爆的照片，嚇壞不少網友，質疑警方交...

台74松竹、潭子匝道 開放通行

大台中環狀線高架道路台74線松竹、潭子匝道，因國道4號潭子系統交流道銜接拓寬工程而封閉1年9個月，中秋節前開放通行，不僅...

台中東區建成路地下道填平 明天起主線雙向通車

台中鐵路高架化後，台中市建設局積極啟動地下道填平作業，今年5月東區建成路地下道開工後，施工團隊展現高效率，明天10月4日...

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

中秋連假4天各景點湧現人潮，但網路瘋傳台14甲線合歡山公路被人車擠爆的舊照，嚇壞不少網友，以為通往梨山要道大塞車。梨山飯...

向大師致敬 掌中劇團茆明福文物戲劇在「明世界」特展

彰化縣是戲劇原鄉，文化局為追思和懷念彰化傳統表演藝術保存者茆明福，即日起到本月18日在彰化藝術館辦理「二八水風雲-茆明福...

冬季限定！中市風箏衝浪連辦8年 吸引好手齊聚競賽體驗

中秋過後西部沿海東北季風增強，台中市府觀光旅遊局舉辦「大安海觀光推廣活動」，今、明兩天在大安濱海樂園和大安港媽祖文化園區...

種田吃飯簡單度日 彰化縣白金鑽石婚夫婦這樣經營婚姻　

「結婚70年喔，種田飼大囝仔，日子就這樣憨憨過。」彰化縣溪湖鎮今天接受鎮公所表揚的4對白金婚夫婦，說起經營婚姻秘訣，竟是...

老舊宿舍原是建築珍品 南投藍田雅舍登錄為歷史建築

南投市彰南路圓環附近縣府舊宿舍，原本相當老舊無人居住。但經專家調查，這棟木造結構老屋，是保存完整的唐式獨棟建築，現在相當...

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

彰化八卦山稜線上的縣道139線大彰路，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，卻常發生車禍，今年已已發...

台中北屯「廣兼停23」停車場招商 將增320以上車位

台中市北屯區重劃區開發迅速，交通局考量未來人口將大量移入，以BOT方式公開招商民間機構投資新建立體停車場及營運，地點位於...

迎接「台中綠美圖」誕生 中市圖3年內將投入千萬升級

好的建築，可以榮耀一座城市，成就文化競爭力！日本知名建築師妹島和世和台灣劉培森建築師事務所合作設計的「台中綠美圖」201...

中秋國慶連假去哪玩？ 台中好吃、打卡景點看這裡

中秋節及國慶日雙連假規劃出遊，中市府推薦台中都會好吃好玩精選二日遊，從穿越今昔交錯、三代同堂的台中火車站，到各種新潮流行...

熱門新聞

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

6萬8千人次夜訪嘉市北香湖賞「光織影舞」 旅宿全都滿

太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

雲林國際偶戲節今晚開幕 逾5萬人湧入虎尾鎮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。