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老舊宿舍原是建築珍品 南投藍田雅舍登錄為歷史建築
南投市彰南路圓環附近縣府舊宿舍，原本相當老舊無人居住。但經專家調查，這棟木造結構老屋，是保存完整的唐式獨棟建築，現在相當少見。且外型典雅具有建築藝術特色，南投縣有形文化資產審議會決議，依文化資產保存法第18條登錄為南投縣歷史建築保留並修復，並將規畫為藝文展演空間。
南投縣文化局指出，「藍田雅舍」為一樓獨棟唐式建築，因為保存的資料不多，推測應是建於1960年代，作為政府員工宿舍，但木造的房屋結構保存良好，且內部空間布置得宜，獨棟的唐式建築現存相當少，且周邊種植不少植栽，具觀賞價值，現在雖無人居住，但從建築結構也是南投建縣以來的歷史見證。
南投縣資產文化學會秘書長梁志忠說，他認為藍田雅舍的建築年代應該更早，屋頂，屋面、牆面、窗台、玄關、梁柱、及雨遮排水系統，都是唐式建築的特色，現在相當少見，希望登錄為歷史建築後可盡快修復原貌，
文化局召開南投縣有形文化資產審議會，提報「藍田雅舍」為歷史建築，經審議會日前決議，依文化資產保存法第18條登錄為南投縣歷史建築，目前已經藍田雅舍周邊以圍籬保護，將進行建築修復，整理內部空間，成為南投縣的歷史見證，未來完工後，也將以委外方式經營，希望成為兼具藝文展演的空間，連同周邊武德殿等，讓鄉親更認識南投縣的歷史發展，也是親子親近藝文的好去處。
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