老舊宿舍原是建築珍品 南投藍田雅舍登錄為歷史建築

南投市彰南路圓環附近縣府舊宿舍，原本相當老舊無人居住。但經專家調查，這棟木造結構老屋，是保存完整的唐式獨棟建築，現在相當少見。且外型典雅具有建築藝術特色，南投縣有形文化資產審議會決議，依文化資產保存法第18條登錄為南投縣歷史建築保留並修復，並將規畫為藝文展演空間。

南投縣文化局指出，「藍田雅舍」為一樓獨棟唐式建築，因為保存的資料不多，推測應是建於1960年代，作為政府員工宿舍，但木造的房屋結構保存良好，且內部空間布置得宜，獨棟的唐式建築現存相當少，且周邊種植不少植栽，具觀賞價值，現在雖無人居住，但從建築結構也是南投建縣以來的歷史見證。

南投縣資產文化學會秘書長梁志忠說，他認為藍田雅舍的建築年代應該更早，屋頂，屋面、牆面、窗台、玄關、梁柱、及雨遮排水系統，都是唐式建築的特色，現在相當少見，希望登錄為歷史建築後可盡快修復原貌，