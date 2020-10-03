斷趾台灣黑熊食慾不錯 傷後第三天情緒生理狀況漸穩定

一隻台灣黑熊前天在台中和平果園誤觸陷阱山豬吊受傷，經麻醉脫困後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢林管處今日表示，黑熊食慾不錯，目前情緒穩定，緊迫狀況已明顯改善，除了給予蔬果之外，還搭配熟雞蛋為黑熊補充蛋白質。

東勢林區管理處10月1日上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，在各單位合作下，當日下午順利將黑熊救援至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。

東勢林區管理處表示，昨天上午觀察黑熊狀況不錯，嘗試給予水跟食物都迅速吃光，食慾很好；昨天下午2時30分再度餵食，同樣迅速地將1500克的食物吃完，除了地瓜、紅蘿蔔、蘋果、木瓜等蔬果之外，還加了一顆熟雞蛋，為黑熊補充蛋白質。

獸醫師會將口服藥藏在食物中讓黑熊服下，也利用牠認真吃東西時，在左前腳外傷區域噴藥治療，目前治療過程還算順利，黑熊的整體生理狀況也漸趨穩定。