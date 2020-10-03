影／台東街頭中秋懸月美景 東大教授李偉俊：今晚還有
時值中秋連假期間，國立台東大學教授李偉俊2日下午6時許，開車經過台東市中興路一段，恰好碰上中秋節超級大月亮懸在道路上的半空當中，用肉眼便可見的月亮表面坑洞清晰可見，又因周邊沒有光害，月亮相對顯得明亮無比，形同一 懸月，他趕緊將此美景瞬間，用手機拍攝和錄影下來。
目前在中山大學擔任訪問學者的李偉俊表示，他昨晚上打完網球，從公東高公轉過來到中興路一段，就被眼前懸月美景震撼到。李偉俊說：「現場肉眼看會更震撼，昨天我在拍的時候，路人纷纷停車駐足欣赏，真的太美了！」
他說，在紐約、高雄、台北有懸日美景，在台東則有中秋懸月美景，想看台東懸月美景的民眾，今晚還有，今天下午5時30分至6時許，可以到更生路和中興路交叉口（三菱汽車）向東方觀望，即可補捉此美景，但請注意往來車流與自身安全。
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