迎接後疫情時代！建商台中推危老都更案 市府落實加速

台中市政府簡化都更程序等加速都更推動下，台中建商迎接後疫情時代，紛紛推出危老、都更案包括「鼎泰中城」危老案、「嘉磐樸樹」危老案、「順天豐華」都更案等，近期北部建商大通地產揮軍南下在台中西區推出「大通大美」危老與都更案，都創下熱銷佳績。

都發局長黃文彬說，都更案很難做，除了企業釋出善意與居民良好互動、合作外，市府為了加強都更案政策的落實，簡化都更程序，增加容積獎勵，幫助企業在都市危險老舊地區加速都更速度。

台中建商推出的危老、都更案，包括鼎泰建設以中區東海戲院申請危老改建的「鼎泰中城」，嘉磐建設在南區申請危老案將老舊閒置工廠改建為大樓的「嘉磐樸樹」；順天建設在潭子崇德路北十一期推出的順天豐華都更案邀國際建築團隊聯手打造，共有196戶住家，9戶店面，今年6月公開、8月動工，近八成完銷。

上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔說，都更推手大通地產看好西區美術館生活圈，整合十年推出危老與都更案「大通大美」，3分鐘草悟道生活圈，轉身誠品綠園道、美術館、向上路綠海藝文，正臨地下化捷運藍線B12計畫站，兩站串聯與捷運機場線共乘的台中火車站；預約逾200組客戶，公開後熱銷8成。