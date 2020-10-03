彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

彰化八卦山稜線上的縣道139線大彰路，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，卻常發生車禍，今年已已發生189件車禍，其中3件3人死亡，彰化縣政府為降低車禍發生，公告從10月21日起，大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，卻在網路引發論戰，有鄉民批評速度如果是車禍主因，那不如改做「徒步區」算了。

139線台74線路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，對於自行車騎士來說，認為安全更有保障，但對於享受追風樂趣的機車族及超跑駕駛人，可是氣壞了，因此，彰化分局、交通隊的臉書紛絲團就被灌爆，有網友諷刺說「騎自行車都會超速」、「 封路～這樣完全零事故 」、「改徒步區最安全」、「要不要也要取締自行車超速」、「高速公路每天車禍，要不要降速啊？」

也有鄉民將矛頭指向警方，「包括你們警察只能走路」、甚至批評警方的取締超速「是要增加國庫收入」，只有極少數表示支持，一名網友留「卡慢卡賀啦」，卻也招來網友圍剿，批說「下車散步最安全」、「走路也可能被撞喔」。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，139線調降速限是路權單位彰化縣政府的決策，警方只是執法單位，既然139線此一路段已公告從10月21日起實施，警方即會配合速限調降，調整取締標準，請駕駛人遵循速限規定行駛，否則警方即會依法告發。

對於139線調降速限引來反彈，彰化縣政府工務處設施維護科科長林慶濠說，縣道139線今年已發生3件死亡車禍，主要是因機車不當使用造成，像過彎時滑倒肇事，而縣府針對139線相關的工程設施已最大能力完成改善，目前只有嘗試朝向速度管理，減少車禍發生。

林慶濠說，既有速限50公里，如果加上10公里的寬容值，速度還是很快，如果速率降到40公里，速度放慢，可以降低過彎、壓車的危險駕駛行為，安全相對比較有保障。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至今，彰化縣道139線大彰路發生189件車禍事故，其中A1（造成人員當場或24小時內死亡）計發生3件、死亡3人，9月6日下午，1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，更引發各界討論是否調降139線速限的聲浪。