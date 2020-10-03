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台中北屯「廣兼停23」停車場招商 將增320以上車位
台中市北屯區重劃區開發迅速，交通局考量未來人口將大量移入，以BOT方式公開招商民間機構投資新建立體停車場及營運，地點位於崇德路三段、山西路三段交叉口的「廣兼停23土地」（仁和公園）。交通局表示，此案已在財政部促參司網站公告招商，申請至12月9日截止，預計增加320格以上停車位，歡迎業界踴躍申請。
交通局長葉昭甫表示，招商案位於11期重劃區中心位置，土地面積約6300平方公尺，周邊特色餐廳、店鋪林立，商業興盛，住宅大樓也陸續建設。
交通動線部分，可南北銜接潭子、豐原區及台中市中心，10分鐘內可達74號快速道路、洲際棒球場等，周邊並有多線公車行經，整體交通功能十分便利。
「廣兼停23土地」基地格局方正，經都市計畫變更後可多目標使用的面積約為基地面積50％，並可依都市計畫相關法規申請做為商場、辦公室等附屬事業，其餘部分面積則保留作為公有停車場及廣場供公眾使用。
不過，「廣兼停23土地」申請人至少需投資5億元以上，並設置至少320格汽車停車位及200格機車停車位，且須規劃智慧停車設施、共融性廣場，以提升當地生活品質。
「廣兼停23」BOT案規劃投資期間40年，包括3年興建期，招商文件已公告於財政部促參司網站：https://ppp.mof.gov.tw/ ，申請至12月9日截止，歡迎資本額1億元以上，或符合投標須知所載相關投資條件的廠商申請。
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