影／網傳合歡山大塞車照片嚇壞網友 警方：舊照、假的

合歡山是熱門高山景點，中秋連假這幾天，臉書和LINE等社群軟體都瘋傳合歡山公路被人車擠爆的照片，嚇壞不少網友，質疑警方交通管制措施太差，仁愛警分局今天澄清，今年中秋連假合歡山車流多，警方每天一早派人疏導，車流還順暢，至於網路流傳照片，是2015年武嶺單車挑戰賽舊照，遊客不用擔心，也不要亂傳製造困擾。

暑假國旅大爆發，合歡山每到假日人潮滿滿，台灣公路最高點武嶺，被網友戲稱是「夜市」。中秋節連假期間，警方從第一天就在派人在台14甲線合歡山公路疏導交通，包括松雪樓、武嶺、清境等熱門地點都有員警疏導，禁止車輛違規停車，車流量雖多，但合歡山公路未出現塞車。

但是，這兩天臉書、LINE等社群軟體都傳出合歡山公路大塞車照片，許多汽車和單車騎士將合歡山公路擠的水泄不通，讓許多網友直呼太誇張，認為警方怎麼沒有做好交通管制。

仁愛警分局調查，網路上流傳的照片，是2015年9月武嶺自行車挑戰賽，當時因為接連發生車輛故障，加上選手人數相當多，才會在昆陽和武嶺間出現大塞車，這是舊照片，網友隨意轉傳，卻讓網友誤以為是中秋連假大塞車。