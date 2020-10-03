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影／網傳合歡山大塞車照片嚇壞網友 警方：舊照、假的

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
網路流傳合歡山公路大塞車照片，仁愛警分局澄清這是2015年武嶺自行車挑戰賽舊照，中秋連假合歡山公路交通還算順暢。圖／翻攝仁愛警分局臉書
網路流傳合歡山公路大塞車照片，仁愛警分局澄清這是2015年武嶺自行車挑戰賽舊照，中秋連假合歡山公路交通還算順暢。圖／翻攝仁愛警分局臉書

合歡山是熱門高山景點，中秋連假這幾天，臉書和LINE等社群軟體都瘋傳合歡山公路被人車擠爆的照片，嚇壞不少網友，質疑警方交通管制措施太差，仁愛警分局今天澄清，今年中秋連假合歡山車流多，警方每天一早派人疏導，車流還順暢，至於網路流傳照片，是2015年武嶺單車挑戰賽舊照，遊客不用擔心，也不要亂傳製造困擾。

暑假國旅大爆發，合歡山每到假日人潮滿滿，台灣公路最高點武嶺，被網友戲稱是「夜市」。中秋節連假期間，警方從第一天就在派人在台14甲線合歡山公路疏導交通，包括松雪樓、武嶺、清境等熱門地點都有員警疏導，禁止車輛違規停車，車流量雖多，但合歡山公路未出現塞車。

但是，這兩天臉書、LINE等社群軟體都傳出合歡山公路大塞車照片，許多汽車和單車騎士將合歡山公路擠的水泄不通，讓許多網友直呼太誇張，認為警方怎麼沒有做好交通管制。

仁愛警分局調查，網路上流傳的照片，是2015年9月武嶺自行車挑戰賽，當時因為接連發生車輛故障，加上選手人數相當多，才會在昆陽和武嶺間出現大塞車，這是舊照片，網友隨意轉傳，卻讓網友誤以為是中秋連假大塞車。

為了避免網友誤解，仁愛警分局將舊照片和這兩天的路況照片同時貼在仁愛警分局臉書專頁，還原事實，也請大家今明兩天連假，有空可以上山走走，並且也給辛苦指揮交通的員警比個讚加油打氣。

合歡山公路今天上午昆陽到武嶺間交通順暢。圖／翻攝合歡山即時影像
合歡山公路今天上午昆陽到武嶺間交通順暢。圖／翻攝合歡山即時影像
中秋連假合歡山公路沿線景點都有員警疏導交通，並未出現塞車情況。圖／仁愛警分局提供
中秋連假合歡山公路沿線景點都有員警疏導交通，並未出現塞車情況。圖／仁愛警分局提供

合歡山

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