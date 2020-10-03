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中秋國慶連假去哪玩？ 台中好吃、打卡景點看這裡

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中國家歌劇院。圖／台中市政府提供
台中國家歌劇院。圖／台中市政府提供

中秋節及國慶日雙連假規劃出遊，中市府推薦台中都會好吃好玩精選二日遊，從穿越今昔交錯、三代同堂的台中火車站，到各種新潮流行資訊匯集的一中街、逢甲夜市，帶您穿梭歷史古今，感受舊城新生之美。

台中市府觀旅局長林筱淇推薦到台中享受都會時尚中城之旅，體驗舊城區歷史風情，從百年三代同堂的台中火車站出發，行經刑務所演武場、台中文學館、第二、第五市場、中央書局、宮原眼科、帝國製糖廠台中營業所，最後到一中商圈。

中秋節只吃月餅怎麼夠，自由商圈的太陽餅聞名全台，透過DIY手作體驗，製作屬於自己的太陽餅，再搭配「春水堂」創始店的珍珠奶茶，真是不能錯過的台中味。

此外，來到舊城就想到第五市場及第二市場的各項古早味美食，例如鮮肉湯圓、蚵仔粥、滷肉飯、意麵及紅茶冰；再沿著綠川親水沿岸漫步，除了人氣爆棚的宮原眼科冰品之外，第四信用合作社的冰淇淋也是不錯的選擇。

第二天可繼續都會區文青漫遊，透過台中便捷的雙十公車路網，途經占地4.5公頃、超過800種台灣低海拔原生植物的科博館植物園，襯著熱帶雨林溫室前的巨大蝴蝶雕塑，是來台中的打卡必備景點，再到譽為「世界九大建築奇蹟」的台中國家歌劇院，來場聽覺饗宴。

午餐推薦到台中美食店家公益路，從日式、西式、火鍋、燒肉、早午餐、小吃、甜點應有盡有，更不乏米其林推薦美食，飽餐後散步到草悟廣場、范特喜文創聚落及審計新村，在文青市集挖掘屬於旅行者專屬的小確幸，最後到逢甲夜市吃小吃購物，為此趟遊程畫下完美句點。

占地4.5公頃、超過800種台灣低海拔原生植物的科博館植物園，襯著熱帶雨林溫室前的巨大蝴蝶雕塑，是來台中的打卡必備景點。圖／台中市政府提供
占地4.5公頃、超過800種台灣低海拔原生植物的科博館植物園，襯著熱帶雨林溫室前的巨大蝴蝶雕塑，是來台中的打卡必備景點。圖／台中市政府提供

中秋節

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