衛生所變身樂活健身俱樂部！96歲輪椅族爺爺站起來了

台中市衛生局為鼓勵長輩養成運動習慣，今年在大甲、石岡、太平及西屯區衛生所開辦「樂活健身俱樂部」，推出活氧增肌操、磨粄筋膜禪舞、經絡拍打養生功及日本方塊踏步等課程，吸引約200名長者參與。

96歲的黃爺爺原需推輪椅參與太平區衛生所樂活健身俱樂部，經過3個月訓練，已能起身行走，強化自我照護能力。黃爺爺開心地說，「這個課程很好，未來一定會持續參加」。

衛生局長曾梓展說，為掌握長者健康成效評估，台中市的樂活健身俱樂部導入資訊化運動器材，蒐集長者數位健康資訊，提供個人化運動建議，同時也傳授營養知識教育，維持長者日常均衡飲食及規律運動習慣。

曾梓展指出，市府積極建置國民運動中心，鼓勵市民養成運動習慣，同時運用在地衛生所設置樂活健身俱樂部，讓長輩就近參與健促課程，8月起陸續於台中市29個行政區舉辦長者健康促進站，透過健康老化、運動介入及認知訓練等3大主軸課程，維護高齡者生活品質。