手指動一動 彰化縣「環境即時通」APP幫你找公廁

民眾外出要如廁時，往往找不到廁所，或者擔心踩到地雷，廁所不乾淨而苦惱，彰化縣民可下載「環境即時通」APP，自動根據所在的GPS位置找出附近的公廁資訊，並可快速切換檢視親子、無障礙及性別友善廁所，還有提供導航功能，直接帶去洗手間，不用怕迷路。

彰化縣環保局長江培根說，為了確保公廁衛生與安全，環保局針對列管1508座公廁，分年清查盤查，建立公廁評鑑分級制度，經評級為特優級公廁共1447座，比率達95.8%，其中更有285座公廁通過特優場所認證，達到「不髒、不濕、不臭─新三不原則」目標，這些公廁都可提供查詢。

彰化縣也積極改善目前老舊公廁環境與設施，江培根指出，近年來積極爭取環保署「優質公廁及美質環境推動計畫」補助經費，陸續改善轄內老舊公廁，包括鹿港鎮體育場、公會堂、生態公園；彰化市八卦山風景區、金馬公園及溪州第三、第五示範公墓等公廁。

環保局表示，環保局還增建無障礙廁所及坐式馬桶，打造老年、身障者友善的如廁環境，並要求公廁管理單位落實清潔工作，維護廁所的整潔度，並提供民眾乾淨的如廁空間，明年度也順利爭取補助630萬元，將進行轄內24處公部門公廁修繕。

此外，在各交通運輸單位與加油站等公廁也同步進行改善，以興建於1960年的彰化火車站為例，平均日使用人數達3萬人次，也因火車站老舊年久失修，導致公廁環境整潔不良，鐵路局彰化站去年編列經費進行公廁修繕，讓彰化門面火車站的公廁品質提升，好方面上下車民眾如廁，對彰化留下好印象。