彰化七壙先人傳奇 歌仔戲 布袋戲首度合作搬上舞台

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團10月10、11日將在員林演藝廳小劇場推出創團30年新編大戲「七壙先人外傳」，並首度結合布袋戲聯演，民眾可利用國慶連假進劇場欣賞傳統戲曲之美。

陳麗香歌仔戲團在團長施純權從父母手中接棒後致力於將廟口民戲精緻化走進劇場，除了原本擅長的古冊戲，近年也深耕在地、取材在地故事、演出在地故事，曾以鹿港意樓的美麗傳說改編成「意樓情深」，今年則取材自彰化市草仔埔七賢先人傳說新編年度大戲「七壙先人外傳」。

彰化市草仔埔有個阿彌陀佛坎，早期民眾若行經該處都得口念阿彌陀佛，甚至沿路撒冥紙，原來傳說來自一個布袋戲班遇到的怪事，陳麗香歌仔戲團今年跨劇種合作，請到光興閣掌中劇團聯演，希望能讓大家耳目一新，同時觀賞到二個劇種的藝術精髓。

「七壙先人外傳」包括由當家小旦歐慧君編劇，黃建銘老師導演，及知名音樂設計柯銘峰老師為製作團隊，歐慧君說，這是一齣可以讓劇團老中青三代演員挑戰、並發揮長才的戲，她更認為「評斷演員的優劣不應只在乎年齡多寡，而是歌仔戲腹內藝術的深淺」，讓老藝師有更多發揮空間，歌仔戲才能一代傳一代。

施純權說，劇團希望能保留傳統，要讓大家看見歌仔戲的堅韌性，讓更多台灣人了解「傳統戲曲依然有它千古不墜的風味」。

民眾可到兩廳院售票系統購票，陳麗香歌仔戲團11月8日晚間也將在鹿港龍山寺演出「意樓情深」，11月17日在台北市歌仔戲觀摩匯演松山捷運4號出口演出「歡喜冤家」。