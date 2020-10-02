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溪湖子弟事業有成回饋鄉里 秋節烤肉募物資送弱勢
國立彰化高中國際獅子會長陳慶霖結合企業公司好友，昨天秋節聯歡同時募集物資，將在中秋連假過後分送給溪湖、埔心、二林地區弱勢民眾，預計受惠人數逾300人。
捐贈物資的單位包括雅頓國際時尚造型總裁楊儒堅，也是溪湖鎮汴頭子弟；今天他說，陳慶霖是溪湖人，為回饋鄉里，借用忠覺里玄天宮舉辦烤肉晚會，參加的企業界好友紛紛慷慨捐出產品，幫助大溪湖地區與二林鎮的獨老、邊緣戶、中低與低收入戶。
溪湖鎮長黃瑞珠、二林鎮長蔡詩傑、財團法人彰化縣愛心配送服務協會暨幸福學堂理事長紀慶堂、台明將董事長林肇睢、立委謝衣鳳服務處主任邱景豐和百果山、大葉、慈恩獅子會等企業社團人士到場，陳慶霖募集放滿一輛貨車的物資，有白米、泡麵、洗髮精等日常食品和用品，將分送到樂林、樂湖食（實）物銀行和贈送給社區弱勢民眾分享愛心。
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