中秋連假鹿港湧人潮 縣府籲選擇合法觀光三輪車

中秋連假秋高氣爽，今天傍晚湧入人潮，許多人利用觀光三輪車走訪各景點，縣府與轄區警方也到在地向三輪車業者宣導行駛在指定路段，並對遊客合理收費，彰化縣府城觀處指出，將持續辦理觀光三輪車輔導管理與稽查，以保障遊客安全、安心旅遊。

鹿港老街下半年因國旅熱潮，假日總是人潮爆滿，但今年7月就有民眾投訴，搭遊覽車到鹿港停車場時，一下車就被多名三輪車業者纏上，即使拒絕還是會在身旁瘋狂推銷，影響旅遊興致。

彰化縣政府會同警察局鹿港分局及鹿港鎮公所在連假前夕加強宣導業者遵守相關法規，也建議遊客選擇合法觀光三輪車，消費前請認明車身懸掛牌照，充分了解收費金額等資訊，以維護自身安全與消費權益。