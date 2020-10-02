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欠1.2億承諾全力還債 澎恰恰突發長文嘆「快撐不住」

中秋連假鹿港湧人潮 縣府籲選擇合法觀光三輪車

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港觀光三輪車多，縣府建議遊客選擇合法業者。圖／彰化縣政府提供
鹿港觀光三輪車多，縣府建議遊客選擇合法業者。圖／彰化縣政府提供

中秋連假秋高氣爽，今天傍晚湧入人潮，許多人利用觀光三輪車走訪各景點，縣府與轄區警方也到在地向三輪車業者宣導行駛在指定路段，並對遊客合理收費，彰化縣府城觀處指出，將持續辦理觀光三輪車輔導管理與稽查，以保障遊客安全、安心旅遊。

鹿港老街下半年因國旅熱潮，假日總是人潮爆滿，但今年7月就有民眾投訴，搭遊覽車到鹿港停車場時，一下車就被多名三輪車業者纏上，即使拒絕還是會在身旁瘋狂推銷，影響旅遊興致。

彰化縣政府會同警察局鹿港分局及鹿港鎮公所在連假前夕加強宣導業者遵守相關法規，也建議遊客選擇合法觀光三輪車，消費前請認明車身懸掛牌照，充分了解收費金額等資訊，以維護自身安全與消費權益。

城觀處指出，觀光三輪車需依「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」相關規定，經檢驗合格發予牌照的觀光三輪車，才可合法行駛於指定路段，營業場所應公開揭示收費金額、行駛路段、時間、投保內容及行駛注意事項等權利及義務關係，並向消費者說明。

鹿港觀光三輪車多，縣府與警方向業者宣導。圖／彰化縣政府提供
鹿港觀光三輪車多，縣府與警方向業者宣導。圖／彰化縣政府提供

鹿港 連假

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