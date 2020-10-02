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紫南宮中秋連假香火鼎盛 預估四天增30萬人來祈福

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
中秋節是土地公一年中的第二個生日，紫南宮預估四天連假將帶來30萬人潮。記者黑中亮／攝影
中秋節是土地公一年中的第二個生日，紫南宮預估四天連假將帶來30萬人潮。記者黑中亮／攝影

中秋四天連假，南投各地景點人潮，除中秋節當天偏少外，今天第二天開始湧現，溪頭雖然全天有7000人入園，但除入口有暫時車多情況，但縣151線並不受到塞車，反觀竹山紫南宮，早上開始就湧入不少香客，紫南宮主委莊秋安說，因為中秋節是土地公每年的第二個生日，因此不少人趁連假來拜拜，預估會吸引超過30萬人來求金拜拜。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，園區內包括100個大型遊覽車停車位，連同小型車停車位共1500個，但連假一般都是上午9點前就會停滿，造成入口約100公尺的回堵，但由於停車周轉率算快，其實並未對縣151線道路造成影響，另由於園區原已實施的星光票，專案半價優惠將延長至10月31日止，建議遊客可以上下午分流前來，同時疏解人車潮。

彭嘉文並說，今年中秋連假第一天，溪頭入園人數只有3500人，但今年第二天就一舉超過7000人，同時連帶成就妖怪村商圈的入園人數，預估明天連假第三天仍會吸引不少的遊客前來，由於山上車位有限，建議不妨多利用大眾交通工具外，也可以下午3點之後半俱時段再上山，享受都市沒有的森林芬多精。

竹山分局指出，溪頭向來是塞車重要道路的縣道151線，連假兩天的上下山車行順暢，僅在上午八點就預警通報溪頭停車場已滿，透過廣播、網路告知上山的遊客做好準備；警方同時預估4天連假會有近30萬人來到紫南宮，也加強周邊道路的疏導，全天車多不塞尚稱順暢；周邊店家說，這波連假人潮比平常多了1至2成，希望這波連假可讓業績成長。

溪頭今天湧入7000多名遊客，上午9點前停車位已滿，園方建議10月底前利用半價星光票分流，可不必擔心塞車。記者黑中亮／攝影
溪頭今天湧入7000多名遊客，上午9點前停車位已滿，園方建議10月底前利用半價星光票分流，可不必擔心塞車。記者黑中亮／攝影

連假 中秋節

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