94歲學書法參展 學員樂：長青學苑是最棒的長照機構

鹿港鎮公所推出的長青學苑提供向來受歡迎，有的學生高齡達90多歲，鹿港鎮公所即日起到10月11在鹿港鎮圖書藝文中心舉辦「鹿港長青學苑書畫聯展」，讓學員們的作品讓更多人看到，有學生說，長青學苑才是最好的長照機構，機構將老人當老人照顧，長青學苑則把老人當學生看，教大家動腦學新的功課，動手動腳減緩退化，

二戰後嬰兒潮出生的國人，如今都已到6、70歲，除了少部分行動不便需要告住，多數都身心健康，成為龐大的樂齡族群。鹿港鎮公所推出的長青學苑提供大家終身學習的機會，倡導在人生下半場創造更精采的生活，設籍於鹿港鎮年滿65歲以上的鄉親課程免費，大受歡迎。

書法班老師謝永基今年76歲，在各社大與長青學苑指導書法已有30多年資歷，他表示，班上學員20多人，最年長從90幾歲到最年輕40幾歲都有，彷彿橫跨老中青三代，平日上課除了寫書法之外，更經常交流生活的點滴。

其中最年長的吳萬得高齡94歲，近年體力較差，所以由兒子推著輪椅來看展，他寫的「龍鳳飛舞」展現文字之美。

鹿港鎮長許志宏表示，許多長輩平日以書畫為樂，功力不輸給老師級的書法家，作品曝光可以看出學員們的用心，也鍛鍊大家的肢體動作，手腦並用，身體更健康。