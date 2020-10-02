宗教場所低碳環境 南投縣9家宮廟減香減紙有成獲認證

為推動宗教場所減少燃燒金紙、香支，南投縣府積極推動宗教場所低碳認證標章，今年共有9家宗教場所符合表揚資格，南投縣長林明溱表示，希望明年有更多宗教團體一起響應環保，打造清新健康的祭祀環境。

南投縣對各宗教場所推動金紙及香支減量不遺餘力，2017年起與台中市、彰化縣、苗栗縣等共同推動宗教場所低碳認證活動，去年新竹縣、雲林縣、嘉義市也一同加入，鼓勵宗教團體配合環保潮流，為改善空氣品質盡心力。

南投縣民政處長吳燕玲說，從推動宗教場所認證以來，2017年有5家、2018年20家、2019年15家，今年又有9家宗教場所通過認證，今年獲頒低碳認證標章的分別為南投市天寶宮、草屯鎮天德彌勒佛堂、妙法寺、埔里鎮人乘寺地藏院、竹山鎮三坪院、三月寶宮、連興宮、水里鄉永天宮及中寮鄉褒忠義民宮。

林明溱說，南投縣將近490間寺廟，縣府近年持續鼓勵寺廟減少香支與金紙，廟裡空間不大，若是燃燒太多香支，會影響到信眾健康，金紙的話可以集中送到焚化爐燒掉，減少空氣汙染，希望大家配合，省下的經費則可考慮作為公益及社會福利使用，歡迎寺廟加入響應的行列。