員林禪寺捐復康巴士 發揮已故董事長朱文科大愛精神

彰化縣員林禪寺已故董事長朱文科居士逝世三週年，為發揚其一生奉獻佛教、服務社會精神，員林禪寺以其法名達軍命名復康巴士捐贈給彰化縣政府，今天舉行捐贈儀式， 彰化縣長王惠美說，復康巴士使用率高，汰換率也極高，感謝員林禪寺拋磚引玉，發揮大愛，幫助弱勢身障朋友。

員林禪寺今天舉行捐贈儀式，由員林禪寺董事長王金龍、執行董事朱章銘、明定長老等人出席，由王惠美代表受贈，員林禪寺已故董事長朱文科30多年來辦理員林地區清寒弱勢獎學金，並協助偏鄉多所小學進行品德教育等課程，禪寺希望繼續發揚其精神，再捐復康巴士。

王惠美表示，彰化縣目前約有6萬9千多位身心障礙的朋友，有77輛復康巴士，由於復康巴士使用年限只有8年，汰換率極高，她就任一年多來，已經募集汰換10輛復康巴士來服務身心障礙的朋友。

以往復康巴士接送到下午5點，但縣府發現需求量很大，便將服務時間延長到晚間10點，讓身心障愛的朋友就醫方便，每月還可以免費使用8次，價格也只有計程車的三分之一，民眾可以透過電話或網路申請。