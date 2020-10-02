中榮埔里分院設懷舊理髮廳 義剪得到阿公們的歡心

懷舊理髮廳是一般人的記憶，對因身體衰退的老年人而言，當外出修剪頭髮不太方便時，最近中榮埔里分院護理之家與髮型師楊小姐合作，定期來到機構義剪，為院內受照護住民義務提供理髮服務，讓阿公們理髮後，臉上充滿喜悅且滿足的笑臉。

台中榮總埔里分院附設護理之家，除收容一般照護需求住民外，失智症個案亦不在少數，院方表示，以阿公阿柱為例，在民國98年便入住護理之家，因為理髮的習慣，多年來都是家人帶住民外出至熟悉的理髮店修剪頭髮。近半年多以來，因為疫情關係，加上外面習慣的男士理髮店已經沒有營業，阿公又抗拒至其他的理髮廳及機構理髮。

護理之家眼見不少受照護的阿公，頭髮越來越長，卻無法自理時，決定新設置「懷舊理髮廳」空間，為機構裡的住民創造出舊時代記憶，讓住民仍可以有在理髮廳的感覺，果然當理髮廳後，便聯繫髮型師楊小姐至機構試著協助理髮，同時得到高齡住民的青睞，願意接受楊小姐的義剪，理完後阿公們不斷地看著鏡子裡的自己，感到非常高興。