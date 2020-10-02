尋找心如？中秋連假彰化縣田尾鄉網美芙蓉園人氣指數高

經過網紅和旅遊達人密集推播，彰化縣田尾鄉這處芙蓉園成為中秋假期南彰化最夯網美景點，慕名而來的遊客入園拍照，田尾鄉公所和鄉農會未來將串連類似景點，推廣帶狀拍照和觀光旅遊。

愛好攝影和力推觀光旅遊的社群網站「秘境再報」，在一個月前發布田尾鄉建華芙蓉園，原本地方人士開玩笑說，應該用「尋找心如」，帶出「建華」芙蓉園的哏，但也有人認為涉及明星廣告權利，改用別種宣傳文句較恰當。

攝影專家抓角度拍照PO網，芙蓉園立馬被旅遊網站相中，找高顏值小模入園拍照，形容北國雪景再現、波波草進化版，網路接連推播，芙蓉園果然在中秋連假成為南彰化，最熱門的單一拍照景點。

從基隆市來田尾公路花園遊玩的陳姓遊客，路過芙蓉園，見很多人在園中拍照，好奇之下也停留。陳姓遊客建議，附近好像有家禽牧場，下車即可聞到陣陣異味，若要發展觀光，應先改善環境。

鄉公所和鄉農會認同遊客的建言，也表示未來將依季節規畫網美景點，串連台版波波草、進化版波波草、康乃馨、非洲菊、菊花等網美景點，配合網路時代推廣旅遊，當然同時改善環境，讓遊客聞到清新空氣。

芙蓉園的芙蓉又稱為芙蓉菊，葉片銀白似雪，別名雪艾、香艾、蘄艾，台灣民間相傳芙蓉草有避邪作用，端午節和艾草等植物綁在一起掛門口，有些體質敏感者弔喪也會佩戴，平常曬乾可作為洗浴淨身之用。