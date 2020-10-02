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中彰投駕駛注意！中秋免塞「高鐵迷宮」警：有撇步

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站二樓規劃有旅客進站區，禁止車輛臨停，警方依法強制疏離。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站二樓規劃有旅客進站區，禁止車輛臨停，警方依法強制疏離。記者趙容萱／攝影

今天是中秋節連假第二天，台中市警局烏日分局與高鐵公司成立行車流暢中心，高鐵台中站區一壅塞，立即調派警力加強疏導。烏日分局副分局長謝明德說，今天高鐵台中站區行車動線正常，建議駕駛進出台中站不塞車，宜遵守高鐵台中站一樓離站、二樓進站等接送區都禁止臨停，避免塞在高鐵迷宮的接送車陣中。

謝明德研判，中秋假期結束、本月四日會出現車潮，建議行經高鐵台中站區駕駛依指示分流行駛替代道路；要接旅客的駕駛請注意，高鐵一樓載客區禁止臨停等人，警方和高鐵保全都會依法強制疏離，可多利用高鐵站區一路兩側的高鐵停車場前30分鐘免費服務。

謝明德建議，另有周邊三個定點可多利用，包括站區二路（從高鐵4號門進出）、高鐵一路（從高鐵3號門進出），或是高鐵東一路台鐵新烏日站廣場（從高鐵3號門經連通道進出），可以開導航指引。

謝明德提醒，下車轉乘計程車旅客，高鐵台中站區1樓7號門有規畫計程車接駁區，本站區嚴禁計程車違規攬客，如有旅客遭違規攬客情事，請立即向站區執勤員警或撥打110報案，警方將依法查處舉發，保護旅客權益。

高鐵台中站一樓規劃旅客離站區，禁止車輛臨停等人，警方今天在場依法強制疏離停等旅客的車輛。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站一樓規劃旅客離站區，禁止車輛臨停等人，警方今天在場依法強制疏離停等旅客的車輛。記者趙容萱／攝影

高鐵 計程車 中秋節

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