中彰投駕駛注意！中秋免塞「高鐵迷宮」警：有撇步

今天是中秋節連假第二天，台中市警局烏日分局與高鐵公司成立行車流暢中心，高鐵台中站區一壅塞，立即調派警力加強疏導。烏日分局副分局長謝明德說，今天高鐵台中站區行車動線正常，建議駕駛進出台中站不塞車，宜遵守高鐵台中站一樓離站、二樓進站等接送區都禁止臨停，避免塞在高鐵迷宮的接送車陣中。

謝明德研判，中秋假期結束、本月四日會出現車潮，建議行經高鐵台中站區駕駛依指示分流行駛替代道路；要接旅客的駕駛請注意，高鐵一樓載客區禁止臨停等人，警方和高鐵保全都會依法強制疏離，可多利用高鐵站區一路兩側的高鐵停車場前30分鐘免費服務。

謝明德建議，另有周邊三個定點可多利用，包括站區二路（從高鐵4號門進出）、高鐵一路（從高鐵3號門進出），或是高鐵東一路台鐵新烏日站廣場（從高鐵3號門經連通道進出），可以開導航指引。