快訊

7旬包租婆擁饒河夜市房地產 逆子求過戶不成痛毆母親

箱屍凶嫌陳同佳本月來台投案？刑事局：未接獲港方訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中資源回收車齡10年以上33％過高 環保局：逐年汰換

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員張玉嬿卻發現，全市車齡15年以上的資源與廚餘回收車有22輛，機件老舊頻頻維修，甚至曾半路故障，嚴重威脅清潔隊員工作安全。圖／張玉嬿提供
台中市議員張玉嬿卻發現，全市車齡15年以上的資源與廚餘回收車有22輛，機件老舊頻頻維修，甚至曾半路故障，嚴重威脅清潔隊員工作安全。圖／張玉嬿提供

中秋節剛過，台中市清潔隊今即展開垃圾清運，市議員張玉嬿卻發現，全市車齡15年以上的資源與廚餘回收車有22輛，機件老舊頻頻維修，甚至曾半路故障，嚴重威脅清潔隊員工作安全，也影響清運效率，並易產生空汙，要求優先汰換逾齡老舊垃圾車

張玉嬿表示，政府鼓勵民眾超過10年的老舊車輛報廢回收，但車齡10年以上的資源環保回收車卻占總數比例33％、165輛，廚餘回收車也有24輛，其中15年以上的資源回收車20輛、廚餘回收車2輛共22輛，分散各行政區。

清潔隊員陳情指出，逾齡老舊垃圾車機件老舊，除了維護保養費用高之外，連駕駛也得找熟悉車性的老手來開，但長期大街小巷的跑，跑久了故障自然多，甚至還曾半路無故故障，嚴重影響工作安全甚至公安疑慮，迫切需要汰換新車。

據了解，目前全市資源回收車497輛，15年以上20輛，10至15 是145輛；廚餘回收車70，15年以上2輛，10年至15年22輛，分佈在大肚、潭子、大雅、清水、太平、北區、中西區等清潔隊。

張玉嬿說，早期柴油垃圾車最高環保期數均為三期，因為引擎燃燒及運作方式，容易排放汙染物，不僅不環保，也影響清潔隊員與市民健康，逾齡老車市區道路「趴趴走」，不但製造空汙，且因機件老舊，隨時都可能發生意外。

張玉嬿批評，2017、2018年分別編列1億8千6百萬元、2億7千8百萬元來汰換垃圾車，但強調空汙治理的市長盧秀燕上後，2019、2020年卻僅有1億3千4百萬元、1億6千5百萬元，預算大幅縮減，提升垃圾車功能速度太慢，要求市府二年內將超過10年的車輛完成汰換。

台中市環境保護局表示，每年均根據需要汰換的車輛數編列汰換預算，歷年來垃圾車車齡達12年、資源回收車達14年即汰換，而每年達年限的車輛數不一，因此每年編列的預算都不同，並非汰換預算縮減。另在汰換緩衝期間，環保局均積極進行車輛保養檢查，確保車況良好，保護駕駛同仁的行車安全。

台環保局明年預計汰換10年以上垃圾車、資源回收車及特種車輛38部，並持續爭取行政院環保署2011年補助資源回收車及垃圾車汰舊換新經費，核定後可再汰換老舊資源回收車及垃圾車20部。

垃圾車 資源回收 廚餘

延伸閱讀

秋風起空汙不易消散 高市環保局要緊盯空品變化

新北土城國中附近頻頻偷燒電線傳異味 環保局逮人開罰

中秋連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

台中新光水資源回收中心 興建兩年終於有經費可接管

相關新聞

中彰投駕駛注意！中秋免塞「高鐵迷宮」警：有撇步

今天是中秋節連假第二天，台中市警局烏日分局與高鐵公司成立行車流暢中心，高鐵台中站區一壅塞，立即調派警力加強疏導。烏日分局...

宗教場所低碳環境 南投縣9家宮廟減香減紙有成獲認證

為推動宗教場所減少燃燒金紙、香支，南投縣府積極推動宗教場所低碳認證標章，今年共有9家宗教場所符合表揚資格，南投縣長林明溱...

94歲學書法參展 學員樂：長青學苑是最棒的長照機構

鹿港鎮公所推出的長青學苑提供向來受歡迎，有的學生高齡達90多歲，鹿港鎮公所即日起到10月11在鹿港鎮圖書藝文中心舉辦「鹿...

新冠肺炎疫情未歇 國內自費流感疫苗需求大

公費流感疫苗將於10月5日開打，今年因受新冠肺炎疫情影響，民眾詢問施打流感疫苗詢問度增加，需求比以往大，開業醫師指出，今...

中榮埔里分院設懷舊理髮廳 義剪得到阿公們的歡心

懷舊理髮廳是一般人的記憶，對因身體衰退的老年人而言，當外出修剪頭髮不太方便時，最近中榮埔里分院護理之家與髮型師楊小姐合作...

尋找心如？中秋連假彰化縣田尾鄉網美芙蓉園人氣指數高

經過網紅和旅遊達人密集推播，彰化縣田尾鄉這處芙蓉園成為中秋假期南彰化最夯網美景點，慕名而來的遊客入園拍照，田尾鄉公所和鄉...

台中資源回收車齡10年以上33％過高 環保局：逐年汰換

中秋節剛過，台中市清潔隊今即展開垃圾清運，市議員張玉嬿卻發現，全市車齡15年以上的資源與廚餘回收車有22輛，機件老舊頻頻...

親愛愛樂落腳中興新村 奏響台灣原鄉的聲音

中興新村文官學院旁，最近出現一棟新穎外觀的建築，原來是世界冠軍親愛愛樂之聲進駐的新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地；選在中...

連假第二天！鹿港觀光工廠湧人潮 彰化肉圓排長龍

中秋連假第二天，鹿港鎮觀光工廠湧現人潮，彰化縣鹿港鎮台灣玻璃館護聖宮4天連假舉辦「花好月圓信杯祈福」活動，參加者要連續擲...

重機車聚不再來！台中藍色公路科技執法 數字會說話

台中市大肚山望高寮、「藍色公路」以波浪山路夜景聞名，過去常有整群重機呼嘯而過，今年測過最高是重機達110分貝，台中市環保...

鼓勵申辦借書證 彰化縣文化局舉辦集點抽獎送平板

彰化縣立圖書館借書證好康多，你申辦了嗎？彰化縣文化局鼓勵民眾親近圖書，今天起到11月22日，到彰化縣立圖書館及26鄉鎮市...

全台瘋市集 還社社區以在地產業傘布搭棚架可愛度爆表

彰化縣和美鎮還社社區近年致力於社區營造，4年前因有青年加入，在地製傘企業在老家打造「卡里善之樹」與彩虹傘像裝置藝術，吸引...

熱門新聞

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水

高雄3景點 到年底免費入園

汰換二行程機車6都第一 桃園決查報道路廢棄機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。