台中資源回收車齡10年以上33％過高 環保局：逐年汰換

中秋節剛過，台中市清潔隊今即展開垃圾清運，市議員張玉嬿卻發現，全市車齡15年以上的資源與廚餘回收車有22輛，機件老舊頻頻維修，甚至曾半路故障，嚴重威脅清潔隊員工作安全，也影響清運效率，並易產生空汙，要求優先汰換逾齡老舊垃圾車。

張玉嬿表示，政府鼓勵民眾超過10年的老舊車輛報廢回收，但車齡10年以上的資源環保回收車卻占總數比例33％、165輛，廚餘回收車也有24輛，其中15年以上的資源回收車20輛、廚餘回收車2輛共22輛，分散各行政區。

清潔隊員陳情指出，逾齡老舊垃圾車機件老舊，除了維護保養費用高之外，連駕駛也得找熟悉車性的老手來開，但長期大街小巷的跑，跑久了故障自然多，甚至還曾半路無故故障，嚴重影響工作安全甚至公安疑慮，迫切需要汰換新車。

據了解，目前全市資源回收車497輛，15年以上20輛，10至15 是145輛；廚餘回收車70，15年以上2輛，10年至15年22輛，分佈在大肚、潭子、大雅、清水、太平、北區、中西區等清潔隊。

張玉嬿說，早期柴油垃圾車最高環保期數均為三期，因為引擎燃燒及運作方式，容易排放汙染物，不僅不環保，也影響清潔隊員與市民健康，逾齡老車市區道路「趴趴走」，不但製造空汙，且因機件老舊，隨時都可能發生意外。

張玉嬿批評，2017、2018年分別編列1億8千6百萬元、2億7千8百萬元來汰換垃圾車，但強調空汙治理的市長盧秀燕上後，2019、2020年卻僅有1億3千4百萬元、1億6千5百萬元，預算大幅縮減，提升垃圾車功能速度太慢，要求市府二年內將超過10年的車輛完成汰換。

台中市環境保護局表示，每年均根據需要汰換的車輛數編列汰換預算，歷年來垃圾車車齡達12年、資源回收車達14年即汰換，而每年達年限的車輛數不一，因此每年編列的預算都不同，並非汰換預算縮減。另在汰換緩衝期間，環保局均積極進行車輛保養檢查，確保車況良好，保護駕駛同仁的行車安全。

台環保局明年預計汰換10年以上垃圾車、資源回收車及特種車輛38部，並持續爭取行政院環保署2011年補助資源回收車及垃圾車汰舊換新經費，核定後可再汰換老舊資源回收車及垃圾車20部。