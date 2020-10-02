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親愛愛樂落腳中興新村 奏響台灣原鄉的聲音

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供
世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供

中興新村文官學院旁，最近出現一棟新穎外觀的建築，原來是世界冠軍親愛愛樂之聲進駐的新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地；選在中秋連假奏響台灣原鄉的聲音，在仁愛鄉公所的協助下，今年再度舉辦第七屆提琴故事節、邀請外部表演團隊同場飆樂，以「平安」為主題，帶來完整的音樂節饗宴。

陳珮文表示，十多年前王子建一同在仁愛鄉奧萬大地區偏鄉的親愛村，任教服務親愛國小，過程中發現了親愛村部落孩子們的音樂天分，為使孩子不被偏鄉環境與學業成績定義人生，因而鼓勵孩子心中有夢，並同時幫助他們也能擁有追夢的力量，所以投注畢生的心力創辦「親愛愛樂」弦樂團培育孩子學習提琴音樂藝術。

學生們的興趣與努力，從2014年於奧萬大自然教育中心舉辦的第一屆提琴故事節，當時便獲得廣大民眾回響，自此便開啟了親愛愛樂年年舉辦提琴故事節的傳統，也終於在2017勇奪維也納國際青少年音樂節「弦樂組」冠軍，這群來自台灣深山中原鄉學子，自此讓世界聽見了他們的音樂生命力，與觸動人心力量。

經過各方的努力爭取，親愛愛樂實驗中學搬入南投縣中興新村的新基地，仁愛鄉公所向原民會申請專案計畫補助，順利取得「親愛的提琴手」三年補助演出，中秋連假第二年辦理第七屆2020提琴故事節，與往年不同的是，今年節目不再只由親愛愛樂獨撐大局，而是邀請邀自各種不同領域的表演藝術團隊，如藍眼淚樂團、品樂藝術家室內樂團、奇幻音樂、聞心音樂，分享提琴故事節的表演舞台。

世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供
世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供
世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供
世界冠軍親愛愛樂之聲進駐中興新村新址，成為親愛愛樂實驗中學新基地，中秋連假舉辦提琴故事節。圖／仁愛鄉公所提供

樂團 中興新村 偏鄉

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