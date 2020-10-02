連假第二天！鹿港觀光工廠湧人潮 彰化肉圓排長龍

中秋連假第二天，鹿港鎮觀光工廠湧現人潮，彰化縣鹿港鎮台灣玻璃館護聖宮4天連假舉辦「花好月圓信杯祈福」活動，參加者要連續擲出15個聖筊，就可以把25公分長的巨大玻璃元寶帶回家，白蘭氏健康博物館今明兩天則有故事劇場吸引親子參觀。

彰化市則因連假有多店家今天仍持續放假，能選擇的店減少，更是讓平常生意就搶搶滾的小吃業者生意更好，知名肉圓開門就是大排長龍。

鹿港台灣玻璃館超夯的黃金隧道3.0在中秋連假前重新開幕，業者指出，昨天是連假第一天未有明顯人潮，今天接近中午遊客陸續出現，用餐區域人潮絡繹不絕，預計這兩天會是人最多的時候。

白蘭氏健康博物館在中秋連假也推出親子活動除，10月2、3日，台灣高人氣巡迴的「陸爸爸說演故事劇場」，結合中秋節慶元素與溫馨的親子之情，演繹《我想為妳摘月亮》故事劇，帶給遊客溫暖與感動。

白蘭氏健康博物館與在地旅宿業者合作，推出住宿就送白蘭氏雙認證鷄精，並加碼推出多款商品買一送一、滿額加碼贈優惠活動。