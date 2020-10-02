全台瘋市集 還社社區以在地產業傘布搭棚架可愛度爆表

彰化縣和美鎮還社社區近年致力於社區營造，4年前因有青年加入，在地製傘企業在老家打造「卡里善之樹」與彩虹傘像裝置藝術，吸引海內外遊客參觀打卡，社區近期還以傘布設計製造市集棚架，邀請在地創作業者，今天在卡里善之樹廣場舉辦手作市集，帶進不少人潮。

34歲林冠瀚原是工程師，在台中工作，4年多前因請育嬰家，在家帶孩子，也幫忙家中製傘事業，開始與社區有接觸，林冠翰後來辭去工作，返鄉投入自家產業以及社區工作，還社社區原本主力在環境清潔、資源回收、關懷據點等，近三年多來更打造了多處裝置藝術，從停留時間約15分鐘的小景點，成為可以逛約45分鐘至1小時的聚落，今天還首度集結創作青年辦市集。

還社里長陳泊羽說，市集所用的帳篷是社區以傘布研發，可以防曬、防雨、展覽用，也可重複利用，將在地產業運用更多元。

手作市集今明兩天舉行，現場有許多青年文創品牌，包括解憂設計的水泥盆栽、好時光玩手作的襪娃娃、安妮森林手作的花編結、手作的毛線編織、IB森活乾燥花及彰化早午餐名店FOLKS的餐點等，還有地主還社社區的花拓印手作提袋DIY，運用巷弄內的花花草草、社區青年的創意、社區阿嬤的針車、拼布老師的技術指導，民眾可以動手做。