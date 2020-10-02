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台中老師假日出勤可請加班費 基層教師憂：一定領不到

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市教師會提供
長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市教師會提供

今年教師節，台中市長盧秀燕宣布全國獨創的教師利多，過去許多教師假日因公出差，只能選擇補休、且課務需自理，市府近期將修訂的出公差補償辦法，讓老師增加「領取加班費」選項。台中市教師會爭取1年多，肯定市府重視教師勞動權。基層教師憂心，加班費若無編列預算，恐怕看得到、領不到。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，長期以來教師假日出勤，只能申請補休不合理，這項訴求不僅是在爭取加班費，更是希望地方、中央重視教育人員的勞動權。不合理的是，補休日若教師「有課務得自理」，不外乎是調課、補課，等於勞務還在，或自費請代課，如此一來是剝兩層皮。

教師遇到哪些狀況，假日要上班？基層舉例，從幼稚園到高中都有「班親會」，只能選擇假日或晚上，其餘還有十二年國教宣導、108課綱宣導、升學宣導，都要在假日，配合家長時間；其餘還有指導語文、運動競賽，假日賽前練習、帶隊出賽，都算假日加班。

教育局目前規劃，班親會、運動會、校慶衍生的補休，各校統一規定；其餘假日出勤的加班費，經費由各校超時加班費預算額度內支應。

基層教師說，若學校預算不足，看得到加班費選項，實際上還是只能選補休。目前不少兼行政的教師，每月加班就累積到12天補休，根本休不完。

洪維彬認為，教育局釋出「領取加班費」選項就是改變的開始，如果預算沒那麼多，就不該給老師這麼多假日的工作，相對也是請學校思考，假日活動的品質應精緻，不要再耗費人力。

長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市忠明高中提供
長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市忠明高中提供
長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市忠明高中提供
長期以來，假日教師出勤講習、指導學生參加活動均給補休，但教師想休假需自己調課，台中市教師會認為不合理；市長盧秀燕宣佈，未來教師可選擇補休或領取加班費。不過基層教師憂心，預算不足，也領不到錢。圖／台中市忠明高中提供

加班費 補休 台中市

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