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彰化縣田尾公路花園旺季來了　中秋天涼連假遊客多

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園今天出現明顯旅遊人潮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園今天出現明顯旅遊人潮。記者簡慧珍／攝影

中秋過後，彰化縣田尾公路花園進入觀光旺季，今天起湧現旅遊人潮，租車騎車、逛園買花，預計下午3點過後將有更多遊客湧入，業者認為這波連假人氣將延續到星期日下午。

「天氣熱，遊客怕熱；天氣涼，遊客就來了。」田尾公路花園發展協會理事長李立宇，也是金牌園藝負責人，他說，農遊券消費已在9月中旬結束，接下來靠業者的努力，田尾鄉公所和田尾公路花園商圈業者合作，設計5條套裝行程，10月底之前都可參加。

李立宇表示，夏季天氣熱，植物生長快速，民眾經常無法精準掌握供給水份，種不好植物，入秋後天氣漸涼，除了適應熱帶氣候的植物，將有許多亞熱帶、溫帶植物進場，例如再過一周，早花聖誕紅就要上市，黛粉葉、豬勒草等觀葉植物生長正好，九重葛、沙漠玫瑰正值大花期，還有更多花花草草即將上市。

昨天可能大家準備烤肉，田尾公路花園遊客不如預期，今天上午不到10點，遊客已經進來，11點半之前遊客租車滿路跑，花園內很多遊客逛園子和洽購，大盆小盆買上車，中午艷陽高照，遊客各自到餐廳消費，下午3點過後才會再逛花園，或外地遊客進到花園。

田尾鄉公所和公路花園業者推出的精選套裝遊程，10月31日前持振興三倍券報名，每條路線原價1500元，優惠價1000元，還可參加摸彩，遊客騎電動腳踏車或協力車，各依興趣，暢遊仙人掌和多肉植物、乾燥花盆花DIY、花田採花體驗、庭園咖啡、日式庭園。

烤肉

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